Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max renuevan sus catálogos con producciones de alto nivel. Destacan los regresos de series consagradas, adaptaciones literarias y nuevas ficciones de factura nacional.

El mes de abril de 2026 se presenta como un periodo de gran dinamismo para el sector del entretenimiento bajo demanda en España. Coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, las principales plataformas de streaming han programado el lanzamiento de diversas producciones que abarcan desde el thriller nórdico y la comedia costumbrista hasta la animación y el drama juvenil. Este primer mes primaveral destaca por la densidad de estrenos de calado, con títulos que aspiran a liderar los índices de audiencia y consolidar las estrategias de fidelización de los distintos servicios digitales.

Los regresos más esperados: ‘The Boys’, ‘Euphoria’ y ‘Machos Alfa’

Uno de los hitos informativos del mes es el estreno de la quinta y última temporada de ‘The Boys’ en Prime Video. La ficción, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, llega a su desenlace el 8 de abril con un enfrentamiento definitivo entre sus protagonistas, interpretados por Antony Starr y Karl Urban. El creador de la serie, Eric Kripke, ha advertido de que esta entrega final no ofrece garantías de supervivencia para ninguno de sus personajes.

Por su parte, HBO Max recupera tras una larga espera la tercera temporada de ‘Euphoria’. La serie de Sam Levinson, que proyectó las carreras de Zendaya y Jacob Elordi, sitúa su acción cinco años después de los eventos acontecidos en el instituto East Highland. La producción ha estado rodeada de expectación debido a los cambios en su ritmo de rodaje, que según Zendaya, permitió completar ocho episodios en cuatro meses.

En el ámbito nacional, Netflix apuesta por la continuidad de ‘Machos Alfa’. La serie protagonizada por Raúl Tejón, Fele Martínez, Fernando Gil y Gorka Otxoa estrena su quinta temporada el 17 de abril, apenas cuatro meses después del lanzamiento de la anterior entrega. La trama profundizará en situaciones como la radicalización de la soltería o los procesos de divorcio de sus protagonistas.

Apuestas por la ficción española y adaptaciones literarias

La producción original en español cobra especial relevancia este mes. Movistar Plus+ presenta el 23 de abril ‘Yo siempre a veces’, una serie producida por Los Javis y dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza. Ambientada entre Barcelona y Berlín, la obra propone un retrato generacional sobre la maternidad soltera y la precariedad en la treintena.

Asimismo, Prime Video estrena ‘Cochinas’ el 24 de abril, una comedia irreverente situada en el Valladolid de 1998, protagonizada por Malena Alterio. En el terreno de la novela negra, Disney+ y Atresplayer lanzan simultáneamente el 12 de abril ‘La nena’, adaptación de la tercera entrega de la trilogía de Carmen Mola, protagonizada nuevamente por Nerea Barros bajo la dirección de Paco Cabezas.

La literatura internacional también tiene su espacio con ‘La casa de los espíritus’ en Prime Video (29 de abril), una nueva versión del clásico de Isabel Allende con Nicole Wallace y Alfonso Herrera, y ‘Los testamentos’ en Disney+ (8 de abril), secuela de ‘El cuento de la criada’ basada en la obra de Margaret Atwood.

Suspense internacional y el universo ‘Star Wars’

SkyShowtime refuerza su catálogo con ‘Under Salt Marsh’, una miniserie de seis episodios protagonizada por Kelly Reilly. Ambientada en Gales, este thriller detectivesco explora la reapertura de un caso sin resolver en una comunidad fracturada. En una línea similar, Filmin estrena el 7 de abril ‘Este no es un misterioso asesinato’, una propuesta surrealista que sitúa a figuras como Salvador Dalí y René Magritte en una mansión marcada por el crimen.

Para los seguidores de la ciencia ficción, Disney+ lanza el 6 de abril ‘Star Wars: Maul – Señor de las sombras’. La serie se centra en la figura del icónico villano Darth Maul y su ascenso en el submundo criminal tras los eventos de la trilogía de precuelas, bajo la dirección creativa de Sam Witwer.

Otros títulos destacados y calendario de estrenos

La oferta se completa con títulos como ‘Beef’ (Temporada 2, Netflix), que traslada sus conflictos a un club de campo con un reparto encabezado por Oscar Isaac y Carey Mulligan, y la miniserie ‘Malcolm: De mal en peor’ (Disney+), que reúne a gran parte del elenco original de la mítica comedia tras dos décadas.

2 de abril: ‘Under Salt Marsh’ (SkyShowtime)

‘Under Salt Marsh’ (SkyShowtime) 3 de abril: ‘Clanes’ T2 (Netflix) y ‘Besos, Kitty’ T3 (Netflix)

‘Clanes’ T2 (Netflix) y ‘Besos, Kitty’ T3 (Netflix) 10 de abril: ‘Malcolm: De mal en peor’ (Disney+)

‘Malcolm: De mal en peor’ (Disney+) 15 de abril: ‘Margo tiene problemas de dinero’ (AppleTV)

‘Margo tiene problemas de dinero’ (AppleTV) 24 de abril: ‘Half Man’ (HBO Max)

‘Half Man’ (HBO Max) 30 de abril: ‘El fuego de la venganza’ (Netflix)

Finalmente, el mes concluye con la adaptación en formato serie de ‘El fuego de la venganza’ en Netflix, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, y la serie de animación ‘Stranger Things: Relatos del ’85’, que expande el universo de Hawkins mientras el público asimila el final de la serie principal.