La compañía refuerza sus conexiones desde Algeciras, Almería y Motril hacia el norte de África con un dispositivo especial que operará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre para garantizar la fluidez de los desplazamientos.

La naviera Armas Trasmediterránea ha confirmado el inicio de los preparativos para la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, también denominada campaña Marhaba. En un esfuerzo por cubrir la elevada demanda de movilidad entre Europa y África, el grupo pondrá a disposición de los viajeros una oferta superior a los dos millones de plazas. El dispositivo especial se desarrollará durante el periodo de mayor afluencia de pasajeros, comprendido entre mediados de junio y mediados de septiembre, con el objetivo de asegurar trayectos eficientes y seguros.

Conexiones estratégicas con el norte de África

El despliegue operativo de la compañía se concentrará en las rutas que conectan la Península Ibérica con diversos destinos en Marruecos, Argelia, Ceuta y Melilla. En concreto, las salidas se gestionarán desde los puertos andaluces de Algeciras (Cádiz), Motril (Granada) y Almería. Según ha informado la naviera a través de un comunicado, esta planificación busca dar respuesta al incremento previsto tanto en el volumen de pasajeros como de vehículos respecto al ejercicio anterior.

Para garantizar un flujo ágil durante estos tres meses, la empresa contempla un refuerzo significativo en las frecuencias de sus trayectos y un aumento de la capacidad de transporte. Este plan viene respaldado por un amplio equipo humano dedicado a la gestión del operativo en una de las campañas de movilidad más importantes del ámbito marítimo internacional.

Coordinación institucional y seguridad

El director comercial corporativo de Armas Trasmediterránea, Óscar Martínez, ha señalado que el dispositivo se diseña con antelación para que la experiencia de los miles de usuarios sea satisfactoria y carezca de incidencias. Martínez ha subrayado la importancia de la «coordinación permanente» que la naviera mantiene con las autoridades portuarias, las administraciones de Marina Mercante de España, Marruecos y Argelia, así como con las fuerzas de seguridad, Protección Civil y los servicios sanitarios.

Esta colaboración institucional es clave para que los desplazamientos se realicen en condiciones óptimas de eficiencia. Asimismo, desde la compañía se recuerda a los usuarios la necesidad de acudir a las instalaciones portuarias únicamente si disponen de un billete válido para el mismo día del viaje, una medida esencial para facilitar la fluidez del embarque y evitar colapsos en las zonas de acceso.

Servicios adaptados a bordo

Más allá de la logística de transporte, la naviera ha puesto el foco en la mejora de la experiencia del pasajero durante la travesía. Entre las medidas específicas para la campaña OPE 2026, figuran servicios de atención al cliente en varios idiomas y una oferta de restauración adaptada que incluye opciones halal.

Del mismo modo, los buques contarán con espacios habilitados para el rezo y servicios de asistencia específicos para las familias y aquellos usuarios que viajen con sus vehículos particulares. Con este refuerzo, Armas Trasmediterránea consolida su posición como uno de los operadores de referencia en la conexión marítima entre los dos continentes.