El atleta paralímpico permanece bajo tratamiento antibiótico debido a una grave inflamación e infección en su muñón, provocada por las extremas condiciones meteorológicas en Honduras. Su continuidad en el concurso dependerá de la evolución clínica en las próximas horas.

La cuarta gala dominical de ‘Supervivientes 2026’ ha quedado marcada por la incertidumbre sobre la permanencia de Alberto Ávila en el programa. El deportista, que ostenta el hito de ser el primer atleta paralímpico en participar en este formato de telerrealidad, ha tenido que ser evacuado de urgencia de la playa tras presentar un cuadro clínico preocupante relacionado con su muñón, que se encuentra gravemente inflamado. Según ha informado la presentadora Sandra Barneda, el concursante no podía caminar ni hacer uso de su prótesis, lo que obligó a una intervención inmediata de los servicios médicos.

Las causas de la evacuación y el estado del concursante

Las adversas condiciones climatológicas que han azotado los Cayos Cochinos en las últimas jornadas, caracterizadas por lluvias incesantes, frío y una elevada humedad, han sido el factor determinante en el deterioro físico de Ávila. Durante la conexión en directo, se han mostrado imágenes del superviviente visiblemente afectado y dolorido antes de su desalojo.

El propio Alberto Ávila ha detallado la gravedad de su situación física, explicando que sufre una inflamación incontrolable y la aparición súbita de varios focos infecciosos con presencia de pus en la zona del muñón. «Es algo que no puedo controlar, no puedo ponerme la prótesis. Nunca en mi vida me había salido un grano tan rápido. Sigue muy inflamado y estoy muy agobiado», ha manifestado el atleta, quien ha mostrado su predisposición a agotar todas las opciones antes de abandonar la aventura.

El comunicado oficial del equipo médico

Ante la delicada situación, la dirección del programa ha dejado la decisión final en manos de los profesionales sanitarios. Sandra Barneda, aunque reconoció el valor simbólico de la presencia de Ávila en el concurso, subrayó que la prioridad absoluta es la salud del participante. Tras un examen exhaustivo, la presentadora procedió a leer el comunicado oficial emitido por el servicio médico:

«Debe seguir un tratamiento antibiótico y permanecer a resguardo de la lluvia para intentar que la infección cese. La evolución del proceso durante las próximas horas determinará si continúa o no en ‘Supervivientes’».

Horas decisivas para su futuro en Honduras

Actualmente, Alberto Ávila se encuentra fuera de la convivencia, en observación y bajo estricto tratamiento farmacológico. La evolución de la infección determinará si el atleta puede retomar la actividad física que exige el concurso o si, por el contrario, los facultativos dictaminan su retirada definitiva por motivos de salud. Las próximas horas serán fundamentales para conocer si el primer deportista paralímpico de la historia del formato puede superar este contratiempo médico y regresar con sus compañeros a la playa.