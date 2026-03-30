La portavoz popular, Alicia García, denuncia la «instrumentalización política» y la pérdida de fondos europeos bajo la dirección de la Corporación. Profesionales de la cadena como Sarah Santaolalla y Javier Ruiz critican con dureza la iniciativa.

El Partido Popular ha registrado este lunes en el Senado una solicitud para la creación de una comisión de investigación centrada en la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). El objetivo de esta iniciativa es auditar la gestión directiva, financiera y patrimonial del ente público, así como evaluar el cumplimiento de su misión de servicio público. Esta nueva comisión se suma a las otras seis ya impulsadas por el Grupo Popular en la Cámara Alta durante la presente legislatura, aprovechando su mayoría absoluta.

Críticas a la gestión financiera y la «neutralidad»

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha fundamentado la petición en lo que califica como una «grave instrumentalización política» de la televisión estatal, a la que se ha referido bajo el término de «Telepedro». Según la representante popular, los gobiernos de Pedro Sánchez han conducido a la cadena hacia el «sectarismo» y la «radicalidad», provocando además «pérdidas millonarias» que comprometen la viabilidad de la institución.

Entre los motivos esgrimidos para justificar una comisión diferenciada de la comisión mixta ya existente, García ha señalado capítulos como la inédita repetición de unas oposiciones y, especialmente, la devolución de 29,4 millones de euros procedentes de fondos europeos. A esta cifra se suman 1,3 millones de euros adicionales en concepto de intereses de demora, una situación que el PP atribuye a la «incompetencia» en la ejecución de dichos recursos.

Comparecencias y reacciones de los profesionales

Aunque el plan de trabajo definitivo deberá ser aprobado tras el visto bueno del Pleno, fuentes del Partido Popular han confirmado que el presidente de la Corporación, José Pablo López, será citado a declarar. Asimismo, no se descarta la comparecencia de rostros destacados de la programación actual como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora o Sarah Santaolalla.

La reacción de los profesionales de RTVE no se ha hecho esperar. Sarah Santaolalla ha manifestado a través de sus redes sociales su rechazo frontal a la iniciativa: «Qué puñetera vergüenza da el Partido Popular utilizando el Senado para intervenir una cadena pública y señalar a sus trabajadores. Este país merece mucho más», ha aseverado.

Por su parte, Javier Ruiz ha aprovechado su intervención en el programa ‘Mañaneros 360’ para defender la independencia de su labor informativa. Ruiz ha negado recibir «argumentarios del PSOE» y ha recordado que el programa ha mantenido una postura crítica con el Ejecutivo en asuntos como el diseño del escudo social. «La narrativa pasa por encima de la verdad, y entonces se dice que esto es ‘Telepedro’», ha lamentado el periodista, añadiendo que la intención de formaciones como PP y Vox es que los profesionales se limiten a leer sus propios textos.