El precio de la luz para hoy lunes 15 de junio de 2026 se mueve en el tramo alto del semáforo: ROJO. El precio medio del día es de 0,1465 €/kWh, pero la clave está en la diferencia entre las horas más baratas y el pico más caro de la jornada.

Según los datos del día, hay un hueco claro para ajustar el consumo doméstico: la hora más barata es 15:00 – 16:00 con 0,0287 €/kWh. En el lado contrario, 21:00 – 22:00 marca el precio más alto con 0,2914 €/kWh. Si puedes, programa el grueso del gasto para el mediodía y evita la franja de máxima factura por la noche.

Horas clave para ahorrar: de las 15-16 a evitar 21-22

La recomendación para hoy es sencilla: concentra tus consumos intensivos en el valle de precio y retrasa lo prescindible.

Hora más barata: 15:00 – 16:00 ( 0,0287 €/kWh ).

( ). Hora más cara: 21:00 – 22:00 ( 0,2914 €/kWh ).

( ). Franja más económica: 14:00 – 15:00 y 15:00 – 16:00, alrededor de 0,03 €/kWh (según el dato de franja más económica).

Con estos precios, encaja bien que la lavadora o el lavavajillas vayan cargados durante la tarde temprana. También es un buen día para evitar poner el horno o planificar tareas de alto consumo cuando la electricidad está en su punto más caro.

Cómo evoluciona el precio durante el día (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: el inicio del día se mantiene en valores relativamente bajos respecto a la noche, pero sin grandes gangas. A medida que avanza la madrugada, los precios van alternando entre mínimos moderados y subidas puntuales, por lo que no es el mejor momento si puedes elegir.

Mańana: la mañana combina tramos con precios más contenidos y otros algo más altos. Destaca un descenso temprano (con valores como 0,1076 €/kWh entre 09:00 – 10:00 y aún más bajos en franjas posteriores), lo que puede servir para consumos puntuales, aunque la opción más clara llega después.

Tarde: aquí está la mejor oportunidad del día. La franja más económica aparece alrededor de 14:00 – 16:00, con el mínimo en 15:00 – 16:00 (0,0287 €/kWh). Es el momento ideal para concentrar actividades domésticas que puedas retrasar desde el resto del día.

Noche: el precio se dispara hacia el final del día y culmina con el pico máximo en 21:00 – 22:00 (0,2914 €/kWh). A partir de ahí, el coste baja, pero la diferencia con la tarde sigue siendo notable, así que conviene no dejar lo “pesado” para última hora.

Precio de la luz por horas (lunes 15/06/2026)