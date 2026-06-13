Si estás pensando en repostar hoy en Ceuta, estos datos te pueden ahorrar unos euros. Este domingo, 14 de junio de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el seguimiento de precios en 10 estaciones de la ciudad. En términos de media, la Gasolina 95 se sitúa en 1,448 €/L (con un rango de 1,429 a 1,469), mientras que la Gasolina 98 promedia 1,473 €/L. Por su parte, el Diésel A queda en 1,538 €/L, con diferencias entre estaciones.

Abajo tienes un listado práctico con los puntos más baratos y, al final, cuáles resultan más caros. Los precios pueden variar con el paso de las horas, así que conviene verificar antes de salir. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,429 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,429 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,448 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,448 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,448 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,478 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,478 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,478 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,538 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,538 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,538 €/L

Las más caras

En la parte alta del ranking para Gasolina 95 aparecen dos establecimientos Cepsa y Moeve, con precios por encima del mínimo observado:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,469 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,469 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,449 €/L

Consejos

Compara por tipo de combustible. No siempre coincide el más barato en 95 con el más barato en 98 o en Diésel.

No siempre coincide el más barato en 95 con el más barato en 98 o en Diésel. Piensa en el coste total. Un diferencial de pocos céntimos por litro puede notarse si vas a repostar un depósito completo.

Un diferencial de pocos céntimos por litro puede notarse si vas a repostar un depósito completo. Revisa el listado antes de salir. Estos datos corresponden a la consulta del domingo 14 de junio de 2026 ; los precios pueden moverse.

Estos datos corresponden a la consulta del ; los precios pueden moverse. Si tienes opción, agrupa viajes. Planificar la ruta para minimizar desvíos puede compensar cualquier diferencia de precio.

Para el seguimiento oficial, recuerda consultar los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que es la fuente de esta información.