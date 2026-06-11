Ceuta amanece con precios de combustible que permiten ajustar el repostaje si se compara. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el análisis de hoy (viernes, 12 de junio de 2026) incluye 10 estaciones y deja un panorama claro: la Gasolina 95 marca un promedio de 1,454 €/L (entre 1,429 y 1,468), mientras que la Gasolina 98 se sitúa en 1,486 €/L. En diésel, el promedio es de 1,548 €/L (mín 1,519, máx 1,559).

Si tu objetivo es ahorrar, aquí tienes las ubicaciones y el precio al que aparecen hoy las opciones más competitivas y, después, las que están más caras dentro de la muestra.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.429 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.429 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.449 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.449 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.449 €/L

La diferencia entre el mínimo y el máximo en 95 es de 39 céntimos por litro. Con repostajes completos, esa brecha se nota en el total del recibo, especialmente si sueles llenar depósito.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.459 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.459 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.479 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.498 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498 €/L

En 98, el rango de precios dentro de la muestra es más estrecho, pero aun así conviene fijarse en la estación: hoy, las ON365 figuran como las más económicas.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.539 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.558 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.558 €/L

El diésel presenta un mínimo de 1,519 €/L y un máximo de 1,559 €/L. Esa diferencia, aunque parezca moderada en céntimos, puede ser relevante si haces recorridos frecuentes.

Las más caras

Dentro de la lista de estaciones consultadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, las más altas en Gasolina 95 aparecen en:

DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.468 €/L

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.468 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.468 €/L

En otras palabras: si vas a repostar 95, hoy tiene sentido comparar antes de elegir estación. Evitar el extremo alto puede mejorar el coste final del repostaje.

Consejos

Compara por litro, no por precio “de recuerdo”: el mercado cambia y una misma marca puede variar entre ubicaciones.

el mercado cambia y una misma marca puede variar entre ubicaciones. Si puedes, reposta con margen: llenar cuando estás cerca del mínimo suele ser más rentable que hacerlo por conveniencia sin revisar.

llenar cuando estás cerca del mínimo suele ser más rentable que hacerlo por conveniencia sin revisar. Ten en cuenta el tipo de combustible: la clasificación (95, 98 o diésel) es clave; no asumas que el diferencial entre marcas se repite.

la clasificación (95, 98 o diésel) es clave; no asumas que el diferencial entre marcas se repite. Planifica rutas: el ahorro puede perderse si el desplazamiento para llegar a la más barata te cuesta tiempo o gasto adicional.

el ahorro puede perderse si el desplazamiento para llegar a la más barata te cuesta tiempo o gasto adicional. Consulta siempre la fuente: estos datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica (Ceuta, viernes 12 de junio de 2026).

Si hoy tu prioridad es gastar menos en el depósito, las opciones de Gasolina 95 con 1.429 €/L (ON365 en Muelle Alfau y Avenida Teniente Gral Muslera) son las referencias a mirar primero. Para diésel y 98, también hay posiciones destacadas en el ranking.