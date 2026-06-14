Ceuta arranca la semana con diferencias claras en el precio de los combustibles. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, con 10 estaciones analizadas, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,448 €/L (mín. 1,429, máx. 1,469). Para la Gasolina 98, el promedio es 1,473 €/L, y el Diésel (Gasóleo A) alcanza 1,538 €/L (mín. 1,519, máx. 1,558). Con estos datos, merece la pena comparar antes de llenar el depósito.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
Si buscas el mejor precio para Gasolina 95 en Ceuta, hoy destacan cinco ubicaciones con la cifra más baja detectada: 1,429 €/L.
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,429 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,429 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,448 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,448 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,448 €/L
La diferencia entre la opción más barata (1,429 €/L) y el máximo del ranking para 95 (1,469 €/L) es de 0,040 €/L, un detalle que se nota especialmente si repostás con frecuencia.
Gasolina 98
En Gasolina 98, la oferta más competitiva se concentra en ON365, con 1,459 €/L. El resto de precios del grupo más barato quedan por encima.
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,459 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,459 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,478 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,478 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,478 €/L
En este caso, el margen entre el tramo más bajo (1,459 €/L) y el máximo observado para 98 en el conjunto analizado se traduce en una variación relevante para quien busca optimizar cada repostaje.
Diésel
Para el Diésel (Gasóleo A), la parte baja del ranking está en 1,519 €/L, también concentrada en ON365.
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,519 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,519 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,538 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,538 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,538 €/L
En diésel, la diferencia entre el mínimo y el máximo registrado para el día ronda los 0,039 €/L, una cifra que puede ser determinante en depósitos grandes.
Las más caras
En el extremo superior del precio para Gasolina 95, hoy aparecen tres referencias con valores por encima del resto:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,469 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1,469 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,449 €/L
La recomendación es clara: antes de repostar, comprobar dónde está el precio más bajo puede ayudarte a reducir el coste del mes, sin necesidad de cambiar hábitos.
Consejos
- Compara por combustible: el ranking cambia entre 95, 98 y diésel; no asumas que lo más barato en uno lo será en otro.
- Calcula el ahorro: con diferencias de 0,040 €/L en 95 (hoy), el impacto depende de cuántos litros suelas repostar.
- Revisa el destino y la ruta: el “mejor precio” no siempre compensa si te obliga a desviarte demasiado.
- Planifica: si puedes, ajusta el repostaje al momento en que encuentres el precio más competitivo en tu zona.
Datos del Ministerio para la Transición Ecológica (lunes, 15 de junio de 2026).