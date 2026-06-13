Este domingo, 14 de junio de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,0929 €/kWh, con un día claramente dividido: por la mañana y a mediodía aparecen las mejores horas para ahorrar, mientras que la noche se encarece si tu consumo puede moverse.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es 13:00-14:00 h (0,0171 €/kWh) y la hora a evitar es 22:00-23:00 h (0,1924 €/kWh). Con esta estructura de precios, planificar tareas intensivas (como lavadora o lavavajillas) fuera de la franja de la noche puede marcar la diferencia.

Horas clave para ahorrar: aprovecha el valle y esquiva el pico

La estrategia para hoy es bastante sencilla: concentra el consumo entre las horas de precio bajo y evita las franjas más caras cuando estés en casa o cuando tengas margen para retrasar el uso de grandes electrodomésticos.

Hora más barata: 13:00-14:00 h con 0,0171 €/kWh .

con . Franja más económica: con 0,02 €/kWh .

. Hora más cara (ojo): 22:00-23:00 h con 0,1924 €/kWh.

Si tienes que programar consumos, esta jornada suele favorecer los momentos de precio reducido para reducir el coste del día, especialmente si puedes ajustar horarios de lavadora, lavavajillas o parte de la carga de aparatos no urgentes.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de madrugada a la noche

Madrugada: el precio se mantiene relativamente alto frente a las mejores horas del día, moviéndose en valores que no invitan a concentrar consumo intenso.

Mañana: el cambio llega pronto. A partir de las primeras franjas de la mañana, el coste cae con fuerza y aparecen niveles muy competitivos, hasta llegar a la hora más barata de la jornada (13:00-14:00 h).

Tarde: continúa el tramo favorable para el consumo doméstico. La franja central del día es la más rentable para aprovechar electrodomésticos que admiten programación.

Noche: aquí está el punto sensible del domingo. Después de la tarde, el precio va subiendo y culmina en el pico máximo de la jornada en 22:00-23:00 h. Si puedes, conviene desplazar consumos hacia la parte del día con precios más bajos y dejar para más tarde solo lo imprescindible.

Precio de la luz por horas (14/06/2026)