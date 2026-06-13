Este domingo, 14 de junio de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,0929 €/kWh, con un día claramente dividido: por la mañana y a mediodía aparecen las mejores horas para ahorrar, mientras que la noche se encarece si tu consumo puede moverse.
Según los datos de la jornada, la hora más barata es 13:00-14:00 h (0,0171 €/kWh) y la hora a evitar es 22:00-23:00 h (0,1924 €/kWh). Con esta estructura de precios, planificar tareas intensivas (como lavadora o lavavajillas) fuera de la franja de la noche puede marcar la diferencia.
Horas clave para ahorrar: aprovecha el valle y esquiva el pico
La estrategia para hoy es bastante sencilla: concentra el consumo entre las horas de precio bajo y evita las franjas más caras cuando estés en casa o cuando tengas margen para retrasar el uso de grandes electrodomésticos.
- Hora más barata: 13:00-14:00 h con 0,0171 €/kWh.
- Franja más económica: con 0,02 €/kWh.
- Hora más cara (ojo): 22:00-23:00 h con 0,1924 €/kWh.
Si tienes que programar consumos, esta jornada suele favorecer los momentos de precio reducido para reducir el coste del día, especialmente si puedes ajustar horarios de lavadora, lavavajillas o parte de la carga de aparatos no urgentes.
Cómo evoluciona el precio por tramos: de madrugada a la noche
Madrugada: el precio se mantiene relativamente alto frente a las mejores horas del día, moviéndose en valores que no invitan a concentrar consumo intenso.
Mañana: el cambio llega pronto. A partir de las primeras franjas de la mañana, el coste cae con fuerza y aparecen niveles muy competitivos, hasta llegar a la hora más barata de la jornada (13:00-14:00 h).
Tarde: continúa el tramo favorable para el consumo doméstico. La franja central del día es la más rentable para aprovechar electrodomésticos que admiten programación.
Noche: aquí está el punto sensible del domingo. Después de la tarde, el precio va subiendo y culmina en el pico máximo de la jornada en 22:00-23:00 h. Si puedes, conviene desplazar consumos hacia la parte del día con precios más bajos y dejar para más tarde solo lo imprescindible.
Precio de la luz por horas (14/06/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1558 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,148 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1439 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1402 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1401 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1405 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1476 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,144 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,0603 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0214 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0194 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0179 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0175 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0171 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0172 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0174 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0183 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0208 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0277 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,0965 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1528 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1838 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1924 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1884 €/kWh