El presentador Jesús Vázquez, que durante más de dos décadas fue el rostro insignia de Telecinco y Cuatro, ha concedido una de sus entrevistas más duras y reveladoras. Tras su reciente fichaje por RTVE, el gallego ha analizado su salida del grupo de Fuencarral, señalando directamente a la crisis de identidad que atraviesa la cadena.
«Arrinconado e infravalorado»
En una charla en Radio 4 con Samantha Villar y Carolina Ferre, Vázquez no ha ocultado el malestar acumulado durante sus últimos meses en Mediaset:
• Falta de proyectos: A pesar de tener un contrato de exclusividad y estar «siempre dispuesto» a trabajar, el presentador confesó haberse sentido «poco utilizado». «Pasé largos periodos sin trabajo sin entender los motivos», explicó, lo que le llevó a la conclusión de que su etapa allí había terminado.
• Crítica a la directiva: Jesús Vázquez fue tajante al valorar la situación actual del grupo audiovisual: «Han perdido el rumbo», afirmó, vinculando esta pérdida de norte con la evidente crisis de audiencias que sufre la cadena.
El relevo en ‘¡Allá tú!’: «Me da cosica»
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el regreso del mítico concurso de las cajas, ahora con Juanra Bonet al frente en Telecinco:
• Sentimientos encontrados: Vázquez admitió que le produce «cierta cosica» ver el formato en manos de otro presentador.
• Sinceridad: Aunque deseó suerte a Bonet y a la productora Gestmusic, reconoció que probablemente no verá el programa debido al profundo vínculo emocional que le une a él.
Nueva etapa en RTVE: «Una televisión alegre»
Frente a la «oscuridad» que describe en su anterior etapa, el presentador se mostró entusiasmado con su llegada a la televisión pública:
• Definición de RTVE: La describe como una corporación «alegre, transversal y democrática».
• Información y rigor: Celebró la apuesta de TVE por la veracidad, destacando que era el último gran grupo audiovisual que le faltaba en su currículum.
«Mediaset siempre será mi casa, pero en los últimos tiempos se siente que han perdido el rumbo». — Jesús Vázquez.