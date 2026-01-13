El presentador Jesús Vázquez, que durante más de dos décadas fue el rostro insignia de Telecinco y Cuatro, ha concedido una de sus entrevistas más duras y reveladoras. Tras su reciente fichaje por RTVE, el gallego ha analizado su salida del grupo de Fuencarral, señalando directamente a la crisis de identidad que atraviesa la cadena.

«Arrinconado e infravalorado»

En una charla en Radio 4 con Samantha Villar y Carolina Ferre, Vázquez no ha ocultado el malestar acumulado durante sus últimos meses en Mediaset:

• Falta de proyectos: A pesar de tener un contrato de exclusividad y estar «siempre dispuesto» a trabajar, el presentador confesó haberse sentido «poco utilizado». «Pasé largos periodos sin trabajo sin entender los motivos», explicó, lo que le llevó a la conclusión de que su etapa allí había terminado.

• Crítica a la directiva: Jesús Vázquez fue tajante al valorar la situación actual del grupo audiovisual: «Han perdido el rumbo», afirmó, vinculando esta pérdida de norte con la evidente crisis de audiencias que sufre la cadena.

El relevo en ‘¡Allá tú!’: «Me da cosica»

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el regreso del mítico concurso de las cajas, ahora con Juanra Bonet al frente en Telecinco:

• Sentimientos encontrados: Vázquez admitió que le produce «cierta cosica» ver el formato en manos de otro presentador.

• Sinceridad: Aunque deseó suerte a Bonet y a la productora Gestmusic, reconoció que probablemente no verá el programa debido al profundo vínculo emocional que le une a él.

Nueva etapa en RTVE: «Una televisión alegre»

Frente a la «oscuridad» que describe en su anterior etapa, el presentador se mostró entusiasmado con su llegada a la televisión pública:

• Definición de RTVE: La describe como una corporación «alegre, transversal y democrática».

• Información y rigor: Celebró la apuesta de TVE por la veracidad, destacando que era el último gran grupo audiovisual que le faltaba en su currículum.