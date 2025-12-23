Tras la euforia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cuya celebración cada 22 de diciembre paraliza a España, millones de jugadores ya preparan una nueva cita con la suerte: la Lotería del Niño 2026, el tradicional sorteo que cierra el ciclo festivo coincidiendo con el Día de Reyes, el 6 de enero.

Este sorteo extraordinario, uno de los más esperados del calendario de Loterías y Apuestas del Estado, se celebrará el martes 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas en Madrid, con la posibilidad de seguirlo en directo por televisión y medios digitales.

Los jugadores interesados aún pueden comprar décimos hasta pocas horas antes del sorteo, incluyendo opciones online que permiten asegurar la participación sin desplazarse a una administración física.

La Lotería del Niño destaca por su generoso reparto de premios: una dotación global de 700 millones de euros, con el primer premio valorado en 2.000.000 de euros por billete (200.000 euros por décimo). Además del premio principal, se repartirán otros premios importantes que mantienen viva la ilusión de los participantes.

Tradicionalmente, este sorteo marca el final de la temporada de loterías navideñas y ofrece una segunda oportunidad para quienes no tuvieron suerte en el Sorteo de Navidad o simplemente quieren empezar el nuevo año con un golpe de fortuna.