La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lanzó este jueves una seria advertencia: el retraso del Gobierno en el abono de 680 millones de euros en subvenciones a residentes está llevando a varias compañías —entre ellas las que operan rutas críticas para territorios como Ceuta— a una situación financiera cada vez más insostenible.

De esta cantidad, la Administración solo ha revisado y reconocido 250 millones, que continúan pendientes de pago, pese a que las aerolíneas ya adelantaron la bonificación del 75% aplicada a los billetes de los residentes entre la península y Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, así como en los vuelos interinsulares.

ALA denuncia que el problema es estructural y consecuencia directa de una infradotación presupuestaria que ya está poniendo en riesgo la estabilidad de las compañías que sostienen la conectividad de territorios extrapeninsulares. En el caso de Ceuta, empresas como Helity, que opera uno de los servicios más esenciales para la ciudad, dependen especialmente del correcto funcionamiento de estas compensaciones públicas. Esta información ha sido obtenida de una publicación de El pueblo de ceuta, tal como ha podido confirmar este medio.

“La brecha entre la demanda de estos servicios aéreos por los residentes y los recursos del Estado cada vez es mayor y el agujero que se genera a las aerolíneas se hace cada vez más profundo”, advirtió el presidente de ALA, Javier Gándara.

La patronal recuerda que las aerolíneas actúan únicamente como colaboradoras de la Administración: aplican el descuento en el punto de venta y esperan su reembolso tras la certificación del viaje. Mientras no llegue ese dinero, alertan, la presión financiera seguirá aumentando y la conectividad de miles de ciudadanos podría verse comprometida.