La selección de Marruecos, anfitriona y gran favorita de la próxima Copa África, ha dado a conocer su lista definitiva de 26 jugadores para el torneo que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero. Entre los convocados destacan cinco futbolistas que militan en LaLiga EA Sports: Ez Abde y Sofyan Amrabat (Real Betis), Brahim Díaz (Real Madrid), Azzedine Ounahi (Girona) e Ilias Akhomach (Villarreal).
El seleccionador Walid Regragui ha incluido también a figuras de renombre como Achraf Hakimi (PSG), que se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo sufrida el pasado 4 de noviembre, pero que podría estar listo para el debut frente a Comoras el 21 de diciembre. Hakimi, nombrado Jugador Africano del Año el pasado 19 de noviembre en Rabat, ya ha reanudado los entrenamientos.
Entre los otros convocados sobresalen el central Nayef Aguerd (Marsella), ex de la Real Sociedad, y el delantero Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), ex de Málaga, Leganés y Sevilla. La lista se completa con talentos como Noussair Mazraoui (Manchester United), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannous (Suttgart) y Ayoub El Kaabi (Olympiacos), formando un plantel de primer nivel que convierte a Marruecos en uno de los favoritos al título.
Los ‘Leones del Atlas’ compartirán el grupo con Mali, Zambia y Comoras, mientras que la gran ausencia es Hakim Ziyech, ahora en el Raja Casablanca.
Convocados por posición:
- Porteros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (Renaissance Berkane), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)
- Defensas: Nayef Aguerd (Olympique de Marsella), Abdelhamid Ait Boudlal (Rennes), Mohamed Chibi (Pyramids), Jawad El Yamiq (Al Najma), Achraf Hakimi (PSG), Adam Masina (Torino), Noussair Mazraoui (Manchester United), Romain Saiss (Al Sadd), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven)
- Centrocampistas: Sofyan Amrabat (Betis), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Brahim Díaz (Real Madrid), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannous (Suttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Oussama Targhaline (Feyenoord)
- Delanteros: Ilias Akhomach (Villarreal), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ez Abde (Betis), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Chemsdine Talbi (Sunderland)