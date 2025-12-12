La presidenta del PP de Valencia y alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha sellado públicamente su apoyo al nuevo líder del PP de la Comunidad Valenciana y President de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Durante un acto ante 500 militantes y en presencia del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, Catalá ratificó la alianza con un mensaje directo: «President, puedes contar con nosotros».

El respaldo de María José Catalá a Juan Francisco Pérez Llorca se consolida con gestos políticos de gran calado, marcando la nueva línea de entendimiento dentro del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Alianza formal y gestos políticos

La ratificación del apoyo se produjo la noche de este jueves en Valencia, en un acto que contó con la presencia de figuras clave del partido a nivel nacional y provincial, incluido Miguel Tellado (secretario general del PP) y Vicente Mompó (presidente del PP de la provincia de Valencia).

El soporte de Catalá a Pérez Llorca ha sido escenificado en varias ocasiones recientes:

Primera firma: El pasado 19 de noviembre , Pérez Llorca visitó a Catalá en Valencia para que fuera ella quien estampase la primera de las 40 firmas de los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas para su candidatura a la Presidencia del Consell.

El pasado , Pérez Llorca visitó a Catalá en Valencia para que fuera ella quien estampase la de los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas para su candidatura a la Presidencia del Consell. Nombramiento clave: El 3 de diciembre, Pérez Llorca situó a Mari Carmen Ortí al frente de la Conselleria de Educación. Ortí era hasta ese momento directora de la Universidad Popular de Valencia, un organismo dependiente del Ayuntamiento de Valencia y con un perfil cercano a María José Catalá.

Reivindicación y Dardo Político

Durante su intervención, la alcaldesa de Valencia aprovechó para realizar una reivindicación crucial para la ciudad y lanzar una crítica directa al socialismo:

Plan Sur: Catalá reivindicó la necesidad de un nuevo Plan Sur para Valencia con el fin de evitar inundaciones como las causadas por las recientes DANA.

Catalá reivindicó la necesidad de un con el fin de como las causadas por las recientes DANA. Feminismo del PSOE: La alcaldesa también dirigió un ‘dardo’ a la socialista Pilar Bernabé, exdelegada del Gobierno, al afirmar que su gestión y defensa de la igualdad es la verdadera acción por los derechos de las mujeres, «y no el falso feminismo del PSOE».

El acto, con 500 militantes presentes, subraya la unidad de la cúpula popular en torno a la nueva etapa liderada por Pérez Llorca en la Generalitat y Catalá en el Ayuntamiento de Valencia.