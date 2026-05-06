Con una inversión de 700 millones de euros, el proyecto IFMIF-DONES convierte a la provincia en el motor del empleo cualificado en España. «Antes emigrábamos a Alemania; ahora los alemanes vienen aquí», afirma el alcalde de Escúzar.

GRANADA – Mientras la política nacional se sumerge en la polarización de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en el pequeño municipio de Escúzar (843 habitantes) se está produciendo un milagro de consenso institucional y vanguardia científica. El acelerador de partículas IFMIF-DONES, la mayor inversión internacional en I+D+i de la historia de España, ha comenzado a transformar el paisaje socioeconómico de la región.

Un proyecto de 700 millones para la energía del futuro

El acelerador no es solo una obra civil; es la pieza clave para investigar la fusión nuclear, una fuente de energía limpia e ilimitada. La financiación demuestra un compromiso sin precedentes entre administraciones de distinto signo:

Gobierno de España y Junta de Andalucía: Aportan el 50% a partes iguales.

Aportan el 50% a partes iguales. Comisión Europea: 202 millones de euros (25%).

202 millones de euros (25%). Socios internacionales: Participación de Japón, Croacia e Italia.

Las obras de la sede principal comenzarán este verano en el polígono CITAI, un área industrial de cuatro millones de metros cuadrados donde ya trabajan 1.800 personas, duplicando la población del propio municipio.

El retorno del talento: De Alemania a Granada

El proyecto está logrando lo que décadas de políticas públicas no consiguieron: revertir la fuga de cerebros. Ingenieros como Antonio Moreno Cortés, que regresó tras una década en el Reino Unido, lideran un equipo de sesenta científicos procedentes de Suiza, Emiratos Árabes o Centroamérica.

«Hemos pasado de ser un pueblo que emigraba a Alemania a que los alemanes vengan e implanten aquí su actividad», resume con orgullo Antonio Arrabal, alcalde de Escúzar.

El «Triángulo Andaluz» de la Innovación

Granada se ha consolidado como la ciudad española que más ha crecido en empleo tecnológico en la última década. El sector TIC ya representa más del 9% del PIB granadino. La estrategia regional pasa por una especialización complementaria que la alcaldesa, Marifrán Carazo, define como el «triángulo andaluz»:

Ciudad Especialización Granada Inteligencia Artificial y Ciencia de Materiales Málaga Ciberseguridad Sevilla Sector Aeroespacial

Desafíos: El «techo de cristal» de las infraestructuras

A pesar del éxito rotundo en captación de inversión extranjera —más de 143 millones de euros entre 2024 y 2025—, Granada enfrenta obstáculos históricos. Los expertos y trabajadores denuncian:

Déficit ferroviario: Conexiones deficientes que dificultan la llegada de expertos internacionales.

Conexiones deficientes que dificultan la llegada de expertos internacionales. Aeropuerto limitado: Escasez de vuelos directos para un proyecto que atrae delegaciones de Japón o Estados Unidos.

Escasez de vuelos directos para un proyecto que atrae delegaciones de Japón o Estados Unidos. Accesos por carretera: El alcalde de Escúzar reclama mejoras urgentes en las vías que conectan con el polígono CITAI ante el aluvión de nuevas empresas.

La obra del acelerador se prolongará durante los próximos diez años, tiempo en el que Granada espera dejar de ser conocida únicamente por la Alhambra para convertirse en el referente mundial de la energía del siglo XXI.