La Policía Nacional libera a 18 víctimas en una vivienda de Zarandona y detiene a 16 implicados en una operación que se extiende a Madrid y Barcelona.

MURCIA – Una operación de la Policía Nacional ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos en la Región de Murcia. La intervención se ha saldado con la liberación de 18 mujeres de origen extranjero que vivían en condiciones de semiesclavitud en la pedanía de Zarandona.

El «negocio» familiar bajo la apariencia de vivienda

La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando los agentes detectaron un chalet que funcionaba como prostíbulo clandestino tras la fachada de una vivienda particular. El local estaba regentado por un matrimonio que articulaba toda la estructura de captación y explotación.

El modus operandi de la red seguía un patrón clásico de trata:

Captación por engaño: Las víctimas eran reclutadas en sus países de origen con falsas promesas laborales. Deuda impuesta: La organización financiaba el viaje a España, generando una deuda que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución. Control absoluto: Las víctimas eran obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, debiendo entregar el 50% de sus ganancias a los proxenetas.

Hacinamiento y videovigilancia

Las condiciones de vida dentro del inmueble de Zarandona eran extremas. Según el informe policial, las mujeres vivían hacinadas en espacios reducidos y habitaciones compartidas, sometidas a una vigilancia constante mediante cámaras. Además, tenían prohibido salir de la casa sin autorización previa de los cabecillas.

Resultados de la operación: Detenciones e incautaciones

La redada no solo tuvo lugar en Murcia; la colaboración con las Comisarías de Madrid y Barcelona permitió la detención de dos de los implicados en esas ciudades.

Balance de la Operación Cifras y Detalles Detenidos 16 personas (incluyendo el matrimonio cabecilla) Víctimas liberadas 18 mujeres extranjeras Dinero intervenido 24.290 euros en efectivo Sustancias incautadas Cocaína, «cocaína rosa» y hachís Material de control 11 datáfonos y dispositivos electrónicos de vigilancia

Cargos judiciales y atención a las víctimas

A los 16 arrestados se les imputa una larga lista de delitos: trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Mientras los cuatro principales responsables ya han pasado a disposición judicial, la investigación sigue abierta para localizar a más posibles víctimas. Las 18 mujeres liberadas ya están recibiendo apoyo especializado por parte de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) para su protección y recuperación.