La cadena de Atresmedia ajusta su ‘prime time’ con el estreno de ‘En tierra lejana’, que precede al desenlace de la exitosa ficción turca. La nueva apuesta de la temporada se sitúa en la franja de máxima audiencia antes del capítulo de ‘Renacer’.

Antena 3 redefine su oferta nocturna para los lunes y martes con una estrategia de programación ya consolidada en sus ficciones internacionales. Tras el estreno el pasado domingo 15 de febrero de ‘En tierra lejana’, la nueva producción turca de la cadena, los seguidores de ‘Renacer’ deberán atender a un cambio en la estructura horaria habitual. La cadena busca así solapar el final de su actual éxito con el inicio de su relevo en la parrilla, asegurando la fidelidad de los espectadores ante el inminente desenlace de la serie.

Este movimiento responde a la política de emisión de Atresmedia de lanzar sus nuevas apuestas antes de que concluya por completo la anterior. De este modo, la audiencia que sigue los compases finales de ‘Renacer’ encontrará el nuevo episodio tras la emisión de ‘En tierra lejana’, en una noche marcada por el drama y las grandes producciones otomanas.

Horario de las series turcas para esta noche

Para este martes 17 de febrero, Antena 3 ha establecido una hoja de ruta clara para su horario de máxima audiencia, quedando la programación de la siguiente manera:

23:00 horas: Nuevo episodio de ‘En tierra lejana’ .

Nuevo episodio de . 00:30 horas: Nuevo episodio de ‘Renacer’.

Así es ‘En tierra lejana’, la nueva apuesta de Antena 3

La ficción que toma el testigo en el horario estelar traslada al espectador a una sociedad tradicional donde imperan normas arcaicas y el honor familiar recae sobre el patriarca. La trama sigue a Alya, una doctora independiente que, tras la muerte de su esposo Boran, viaja con su hijo Deniz a la ciudad de Midyat, en la provincia de Mardin, para darle sepultura.

La historia da un vuelco cuando Alya descubre que su marido fue asesinado por una deuda de sangre y se ve atrapada en la mansión de los Albora, conviviendo con su suegra y tres cuñados. Para proteger a su hijo, la protagonista se verá obligada a contraer matrimonio con el hermano de su difunto esposo. La serie destaca por su ambientación en paisajes milenarios y una banda sonora que adapta el Adagio del Concierto de Aranjuez, del maestro español Joaquín Rodrigo, explorando temas como la maternidad, la igualdad y la lucha contra las costumbres opresivas.