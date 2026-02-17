La diputada Patricia de las Heras critica en el Parlament balear las restricciones al deporte en el recreo impuestas por la izquierda. El conseller de Educación, Antoni Vera, defiende que el fútbol no es «machista» y resalta sus valores de integración.

La polémica por la regulación del fútbol en los centros escolares ha marcado la sesión de control en el Parlament balear este martes. La diputada de Vox, Patricia de las Heras, ha cargado con dureza contra las formaciones de izquierda tras conocerse que, al menos, dos colegios públicos de Ibiza ya han limitado o prohibido la práctica de este deporte durante el tiempo de recreo.

La medida, que ha generado un notable rechazo entre los padres y madres de los alumnos afectados, ha sido el eje de una intervención en la que De las Heras ha acusado a la izquierda de intentar tutelar la libertad de los menores. En un tono de gran contundencia, la representante de Vox ha instado al conseller de Educación, Antoni Vera, a intervenir ante lo que considera una «imposición ideológica».

Tensión en el pleno por los calificativos de Vox

Durante su turno de palabra, Patricia de las Heras no ha ahorrado en epítetos hacia los promotores de estas restricciones, llegando a tildar de «tarados mentales» a quienes pretenden decidir sobre las actividades de los hijos de terceros. «Los niños pueden jugar a lo que quieran. No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos», ha aseverado la diputada ante la cámara.

Estas declaraciones han provocado las protestas inmediatas de la bancada de la izquierda. El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha intervenido para pedir que se modere el lenguaje, admitiendo que las formas se habían «excedido un poco», aunque sin exigir la retirada oficial de las palabras del diario de sesiones.

La postura del Govern balear

Por su parte, el conseller de Educación, Antoni Vera, ha respondido de forma tajante a la consideración del fútbol como una actividad supuestamente segregadora o negativa. Vera ha rechazado que este deporte sea «machista», subrayando que se trata de una disciplina «practidísima por niños y niñas» que resulta fundamental para fomentar el trabajo en equipo y la disciplina.

No obstante, el titular de Educación ha matizado la posición del Ejecutivo autonómico, defendiendo la autonomía de los equipos directivos de los centros para organizar los espacios escolares según las necesidades específicas de su alumnado. Vera ha abogado por el diálogo frente a la imposición, señalando que el fútbol es una herramienta de integración que forma parte de la cultura local, aunque ha respetado la potestad de los colegios para regular el uso de sus patios.