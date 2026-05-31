Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña harán el paseíllo este domingo en Las Ventas con toros de Adolfo Martín.

La Feria de San Isidro 2026 cierra este domingo, 31 de mayo, su cuarta semana de festejos en la plaza de toros de Las Ventas con una corrida de marcado interés para los aficionados. El cartel reúne a tres toreros de experiencia y personalidad: Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

El festejo comenzará a las 19:00 horas, con seis toros de la ganadería de Adolfo Martín, una divisa de exigencia que pondrá a prueba a una terna acostumbrada a compromisos de peso.

Manuel Escribano llega a Madrid con el reto pendiente de abrir la Puerta Grande de Las Ventas. El sevillano tomó la alternativa el 19 de junio de 2004 en Aranjuez, con Canales Rivera como padrino y El Fandi como testigo.

Antonio Ferrera, por su parte, cuenta con una larga trayectoria en el coso madrileño, donde ha salido por la Puerta Grande en tres ocasiones. El extremeño se doctoró como matador en 1997 en Olivenza, con Enrique Ponce y Pedrito de Portugal.

Completa el cartel Paco Ureña, torero muy vinculado a las grandes tardes de Madrid en los últimos años. El murciano fue protagonista en la capital en 2024 y ya había cortado una oreja en 2023 en la Corrida de la Prensa, triunfo que le valió la ‘Oreja de Oro’.

Dónde ver gratis la corrida de San Isidro

La corrida de este domingo 31 de mayo podrá verse gratis en directo por Telemadrid, canal autonómico madrileño.

Los espectadores fuera de la Comunidad de Madrid también podrán seguir el festejo a través de plataformas como Movistar+ y Orange TV. Además, está prevista su emisión por Aragón TV, À Punt y Castilla-La Mancha Media.

Cartel del domingo 31 de mayo

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Fecha: domingo 31 de mayo de 2026

Hora: 19:00

Plaza: Las Ventas, Madrid

Ganadería: Adolfo Martín

Toreros: Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña