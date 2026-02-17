El número premiado en el Cupón de la ONCE ha sido el 41057, con la serie 025 para «La Paga». Por su parte, el Super Once ha dejado una combinación ganadora encabezada por los números 02, 03 y 06.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este martes 17 de febrero sus sorteos diarios, manteniendo una tradición que se remonta a 1939. Los resultados, publicados a partir de las 21:45 horas, han repartido fortuna en una jornada donde el Cupón Diario y el Super Once han vuelto a ser los protagonistas del azar para miles de ciudadanos en toda España.

Cupón Diario de la ONCE: número y serie

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de hoy ha sido el 41057. En esta ocasión, la serie agraciada con «La Paga» —el premio que otorga 36.000 euros anuales durante 25 años— ha correspondido al número 025.

Este sorteo es el más longevo de la institución, evolucionando desde aquel primigenio «Cupón Pro-Ciegos» de tres cifras que costaba 10 céntimos. En la actualidad, de lunes a jueves, el cupón ofrece una estructura consolidada de cinco cifras más la serie, dejando paso los viernes al Cuponazo y los sábados y domingos al Sueldazo, ambas modalidades con cuantías superiores.

Resultados del Super Once

Por su parte, el Super Once, el juego dinámico que permite elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80, ha arrojado la siguiente combinación ganadora de 20 cifras en su sorteo de este martes:

02, 03, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 21, 39, 42, 45, 48, 50, 58, 62, 64, 67, 69 y 73.

Los participantes en este sorteo optan a diferentes categorías de premios en función del tipo de apuesta realizada y la cantidad de aciertos obtenidos sobre la matriz de resultados.

Verificación de premios

Se recuerda a todos los portadores de cupones o boletos que esta información tiene carácter provisional. La única lista oficial y vinculante que garantiza la validez de los premios es la facilitada directamente por la ONCE. Se recomienda verificar los números en los puntos de venta autorizados o a través de la web oficial de la organización antes de realizar cualquier gestión de cobro.