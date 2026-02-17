La combinación ganadora de la lotería europea ha recaído en los números 01, 04, 06, 10 y 41, con las estrellas 05 y 12. El sorteo, celebrado en París, reparte el 50% de su recaudación en premios entre los nueve países participantes.

El sorteo de Euromillones ha vuelto a convocar este martes 17 de febrero a millones de apostantes en todo el continente. La combinación ganadora, hecha pública a partir de las 21:30 horas, ha sido la formada por los números 01, 04, 06, 10 y 41, junto a las estrellas 05 y 12. Esta lotería, que se celebra cada martes y viernes en la capital francesa desde su fundación en 2004, es uno de los juegos de azar con mayores botes de toda Europa.

En España, el precio del boleto se mantiene en los dos euros, permitiendo a los jugadores nacionales optar a los premios comunes fijados según la participación de cada uno de los países miembros: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

El funcionamiento del bote y la distribución de premios

El sistema de premios de Euromillones destina el 50% de la recaudación total a los agraciados. Una de las particularidades de este sorteo es el límite de su bote. Cuando nadie logra el premio de primera categoría (5 números y 2 estrellas), la cuantía se acumula para el siguiente sorteo. Sin embargo, existe un tope fijado inicialmente en 190 millones de euros; una vez alcanzada esta cifra, el exceso de recaudación se deriva a incrementar la cuantía de los premios de segunda categoría (5 números y 1 estrella).

Este límite no es estático: una vez que comienza un nuevo ciclo tras haber salido un bote máximo, la cifra tope se incrementa en 5 millones de euros, permitiendo que los premios de primera categoría alcancen cifras históricas de manera progresiva.

Verificación oficial de resultados

Como es habitual en estos sorteos de carácter internacional, se recuerda a los participantes que la información facilitada tiene un propósito meramente informativo. Los poseedores de boletos deben acudir a los canales oficiales o administraciones de lotería autorizadas para el cobro de premios. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado en el territorio nacional.