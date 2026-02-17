Hoy, 18 de febrero, la Iglesia Católica inicia el tiempo de Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. Bajo el lema «Polvo eres y en polvo te convertirás», la liturgia de hoy se entrelaza con las vidas de San Fra Angélico, el pintor de la luz divina, y Santa Bernardita, la sencillez hecha oración.

Miércoles de Ceniza: Inicio de la Cuaresma

Hoy no es un día cualquiera en el calendario. Con la imposición de la ceniza, los fieles inician un viaje de 40 días de conversión, ayuno y oración.

El Significado: La ceniza, proveniente de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, nos recuerda nuestra fragilidad y la necesidad de la misericordia de Dios. Es un día de ayuno y abstinencia que nos prepara para la Pascua.

San Fra Angélico, patrón de los artistas

Guido di Pietro (1395-1455), conocido como el «Beato Angélico», fue un fraile dominico que entendió que el arte era una forma de predicar.

Pintar de Rodillas: Se dice que nunca pintaba un crucifijo sin llorar. Su obra más famosa, La Anunciación, es un reflejo de su propia pureza. En este Miércoles de Ceniza, su vida nos recuerda que la belleza es un camino para llegar a Dios.

Santa Bernardita Soubirous, vidente de Lourdes

Aunque su fiesta principal es en abril en algunos lugares, hoy recordamos con fuerza a la niña de los Pirineos que vio a la Inmaculada Concepción.

Penitencia y Oración: El mensaje que la Virgen le entregó en la gruta fue precisamente el de la penitencia , tema central del Miércoles de Ceniza. Bernardita vivió su enfermedad y su pobreza con una dignidad que asombró al mundo.

Otros santos que se celebran el 18 de febrero

En el marco de este inicio de Cuaresma, recordamos también a:

San Simeón de Jerusalén, mártir: Según la tradición, era pariente de Jesús y segundo obispo de Jerusalén. Murió crucificado a los 120 años, uniendo su sacrificio al del Miércoles de Ceniza.

San Eladio de Toledo, obispo: Un alto funcionario de la corte visigoda que lo dejó todo por la vida monástica. Su austeridad encaja perfectamente con el espíritu de hoy.

San Tarasio de Constantinopla: Gran defensor de las imágenes sagradas y de la fe verdadera frente a las presiones del poder político.

San Teotonio: El primer santo de Portugal, conocido por su valor para corregir a los poderosos y su amor por la liturgia.

Beatos