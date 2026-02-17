La combinación ganadora del sorteo celebrado este martes está compuesta por los números 11, 15, 17, 18, 22 y 23. El número complementario ha recaído en el 34 y el reintegro ha sido el 9.

El sorteo de la Bonoloto ha vuelto a concitar este martes 17 de febrero el interés de miles de apostantes en toda España. La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado ha hecho pública la combinación ganadora pasadas las 21:30 horas, confirmando los números que podrían repartir importantes premios en esta jornada.

La combinación agraciada en el sorteo de hoy ha sido la formada por los números 11, 15, 17, 18, 22 y 23. Asimismo, el número complementario ha sido el 34 y el reintegro el 9. Este juego, uno de los más tradicionales del país desde su creación en febrero de 1988, destina el 55% de su recaudación total a premios.

Funcionamiento y modalidades de juego

La Bonoloto destaca por su sencillez y accesibilidad, con un coste de 0,50 euros por apuesta. Para que un boleto sea válido, el usuario debe realizar al menos dos apuestas (un euro en total). Los participantes deben elegir 6 números en una tabla que comprende del 1 al 49, pudiendo optar por apuestas simples (de 1 a 8 por boleto) o múltiples, donde se pueden seleccionar hasta 11 números para incrementar las probabilidades de acierto, aunque con un coste superior.

Además de la modalidad diaria, el sistema permite participar en el resto de sorteos de la semana si el boleto se valida antes del primer sorteo en el que se desea concursar. De este modo, los fieles a este azar pueden jugar de lunes a sábado con la misma combinación.

Verificación de los resultados

Es importante recordar que la información aquí facilitada tiene carácter informativo. Como es preceptivo en estos casos, la única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda a todos los participantes cotejar sus boletos a través de los canales oficiales o en las administraciones de lotería autorizadas antes de proceder a cualquier reclamación.