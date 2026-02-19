Los sorteos diarios de la ONCE correspondientes a este jueves 19 de febrero de 2026 ya han finalizado y los jugadores pueden comprobar si su cupón ha resultado premiado. Hoy se han celebrado el Cupón Diario y el Super ONCE, dos de los juegos más populares de la organización.



Cupón Diario – Resultado de hoy

El sorteo del Cupón Diario ha dejado el siguiente número premiado:

Número: 34241

Serie: 005

El Cupón Diario reparte un premio principal al número y serie completos, además de premios adicionales y la denominada Paga, asociada al cupón, que concede 36.000 € al año durante 25 años al acertante.

Super ONCE – Combinación ganadora

La combinación ganadora del Super ONCE de hoy ha sido:

03, 08, 10, 11, 14, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 36, 47, 52, 54, 57, 63, 67, 73 y 77

En este juego se extraen 20 números de un total de 80 posibles, y los premios dependen de la cantidad de aciertos obtenidos en la apuesta.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio.

• Sorteo de mañana: Recuerda que mañana viernes habrá una nueva oportunidad con los sorteos habituales de la ONCE.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE.