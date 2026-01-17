Este domingo el cosmos nos regala una vibración eléctrica y estimulante. Con la Luna en Acuario, la energía es ideal para el intercambio de ideas, el activismo y la búsqueda de autenticidad. No es un día para encerrarse, sino para compartir nuestra visión con el mundo. Bajo el Sol en Capricornio, que nos ancla a la realidad, el reto de hoy es encontrar ese punto medio entre nuestros sueños más locos y la viabilidad de los mismos. Es el momento perfecto para rodearse de amigos que nos inspiren a ser nuestra mejor (y más original) versión antes de que empiece la nueva semana laboral.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Te sientes más conectado que nunca con tus ideales. Es un día magnífico para participar en proyectos grupales o causas sociales que te apasionen.

Consejo: escucha más de lo que hablas hoy; la sabiduría vendrá de fuera. Número de la suerte: 11.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque es domingo, tu mente está trazando estrategias para destacar en lo público. La Luna en Acuario te da la clave para innovar en tu imagen o carrera.

Hogar: busca un equilibrio entre tus ambiciones y el tiempo de calidad con los tuyos. Número de la suerte: 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu sed de conocimiento es insaciable hoy. Te atraerán las filosofías alternativas, la ciencia o cualquier tema que expanda tus horizontes mentales.

Mente: excelente día para escribir, publicar o compartir tus pensamientos en redes. Número de la suerte: 9.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Día de desapego emocional saludable. La Luna te ayuda a analizar tus miedos o celos desde una óptica racional, permitiéndote soltarlos con facilidad.

Intimidad: buscas una conexión intelectual antes que física. La complicidad mental será clave hoy. Número de la suerte: 8.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tus relaciones personales cobran un protagonismo absoluto. Es el momento de dar libertad a los demás para que ellos también te la den a ti.

Amor: la originalidad en los planes de hoy fortalecerá tu relación de forma sorprendente. Número de la suerte: 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy aplicas tu ingenio a mejorar tu bienestar. Querrás optimizar tu rutina de cara al lunes con métodos más modernos y eficientes.

Hogar: un pequeño cambio tecnológico en tu casa mejorará mucho tu día a día. Número de la suerte: 6.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

¡Día de goce y creatividad! La Luna en un signo de aire hermano te regala un domingo lleno de chispas, juegos y momentos lúdicos inolvidables.

Amor: si tienes hijos, hoy te sorprenderán con su ingenio. Si no, tu niño interior querrá salir a jugar. Número de la suerte: 5.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu atención se centra en la vida familiar, pero desde una perspectiva de respeto a la individualidad. Es un buen día para modernizar tu espacio vital.

Familia: busca romper con tradiciones que ya no tienen sentido para ti. Crea tus propias reglas. Número de la suerte: 4.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu comunicación es eléctrica y brillante. Es un domingo ideal para los contactos, las visitas cortas y para empaparte de toda la información posible.

Entorno: tu capacidad para convencer a los demás está muy potenciada hoy. Úsala para el bien común. Número de la suerte: 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tras el esfuerzo de la semana, hoy te toca pensar en tus recursos de forma futurista. ¿Cómo puedes hacer que tu dinero trabaje para ti de forma innovadora?

Valores: te das cuenta de que la mayor riqueza es tener tiempo para ser tú mismo. Número de la suerte: 2.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

¡La Luna sigue en tu signo! Irradias una luz única que atrae a todo tipo de personas. Te sientes seguro, libre y con el mando de tu vida.

Energía: aprovecha este impulso para planificar tu semana bajo tus propios términos. Número de la suerte: 1.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Prefieres un domingo de retiro y contemplación. La Luna en tu zona del inconsciente te invita a meditar sobre el futuro de la humanidad y tu papel en él.