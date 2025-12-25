En una Nochebuena que muchos recordarán como «mágica», el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer, miércoles 24 de diciembre, ha repartido una fortuna histórica justo antes de las cenas familiares. La combinación ganadora ha dejado un nuevo millonario en nuestro país, convirtiéndose en el mejor regalo de Navidad posible.

Aquí tienes los detalles del sorteo:

Combinación Ganadora

• Números: 02, 09, 17, 20, 27, 43

• Número Complementario: 04

• Reintegro: 5

Un único acertante de 5 millones de euros

La noticia de la jornada se localiza en Málaga. Un único boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías nº 35, situada en la calle Duque de Rivas, 2. El afortunado ganador se embolsará un premio de 5.030.323,59 euros.

Además del gran bote, el sorteo ha dejado otros premios destacados:

• Segunda Categoría (5 + Compl.): Se han registrado 2 boletos acertantes (validados en Coslada, Madrid, y Carrascosa del Campo, Cuenca), cuyos dueños recibirán un premio importante para estas fiestas.

Detalles de la recaudación

El sorteo de esta Nochebuena ha contado con una gran participación, alcanzando una recaudación total de 3.432.390,50 euros. Como es habitual, el 55% de este importe se destina íntegramente a los premios de las diferentes categorías.

Información para los premiados

Si tienes la suerte de tener un boleto premiado, recuerda:

1. Plazo de cobro: Tienes 3 meses para reclamar tu premio a partir de hoy.

2. Dónde cobrar: Los premios inferiores a 2.000 € se cobran en cualquier punto de venta de Loterías. Para los premios superiores (como el de Primera y Segunda Categoría de ayer), deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank).

3. Hacienda: Los primeros 40.000 € están exentos; a partir de esa cantidad, se aplica un gravamen del 20%.

Esta noticia tiene carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la que publica la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda encarecidamente verificar los boletos en canales oficiales.