Con una subida superior al 40 % en 2025, el IBEX 35 se consolida como el índice más alcista de Europa y uno de los más destacados del mundo. El fuerte empuje del sector bancario, combinado con un contexto económico favorable en España, explica por qué el selectivo español ha recuperado su brillo histórico

El año 2025 ya pasará a la historia como uno de los más espectaculares para la bolsa española. El IBEX 35 acumula una revalorización de más del 40 % —la segunda mayor de su historia— lo que le sitúa como el índice europeo de mejor rendimiento entre los grandes parqués.

Esta remontada no es casualidad. Gran parte del empuje proviene del excelente comportamiento del sector bancario, que ha liderado las subidas del índice gracias a ganancias extraordinarias durante el año.

Además, las buenas expectativas macroeconómicas para España, sumadas a condiciones monetarias relativamente favorables, han aumentado la confianza de los inversores nacionales e internacionales, convirtiendo al mercado español en un destino atractivo frente a otras plazas europeas.

Desde un punto de vista técnico, el IBEX 35 cerró recientemente por encima de los 16.000 puntos, recuperando niveles máximos que no alcanzaba desde 2007. Esto refuerza la idea de que el rally actual tiene potencia para continuar, siempre que no haya sobresaltos externos.

Qué significa para inversores y ahorradores

Para quienes invierten en fondos, ETFs o directamente en acciones españolas, el rendimiento acumulado este año supone una oportunidad histórica y una ganancia difícil de olvidar.

El fuerte protagonismo del sector bancario indica que entidades como las grandes cotizadas han recuperado confianza, algo clave para mantener la estabilidad del selectivo.

No obstante, analistas advierten prudencia: una subida tan brusca suele venir acompañada de volatilidad, y el contexto internacional —tasas de interés, política global, energía— puede condicionar el cierre del año.

El IBEX 35 ha atravesado 2025 como un cohete: con subidas históricas, récords técnicos y un protagonismo internacional difícil de anticipar. Pero ese éxito trae consigo responsabilidad y nerviosismo: mantener la tendencia dependerá tanto de la evolución interna como de factores globales. El mercado español ya ha brillado —ahora toca ver hasta dónde puede llegar.