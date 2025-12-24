El santoral católico celebra hoy, 25 de diciembre, la solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Es una de las festividades más importantes del cristianismo, en la que se conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, acontecimiento que marca el inicio de la era cristiana y el cumplimiento de las promesas de salvación.

La Natividad de Nuestro Señor

Esta celebración no se limita a recordar un hecho histórico, sino que profundiza en el misterio de la Encarnación, donde Dios se hace hombre para habitar entre la humanidad.

El Nacimiento en Belén: Siguiendo los relatos de los Evangelios de San Mateo y San Lucas, María y José viajaron desde Nazaret hasta Belén para un censo. Al no encontrar lugar en la posada, Jesús nació en un pesebre.

La Adoración de los Pastores: Según la tradición, los primeros en recibir la noticia a través de los ángeles fueron los pastores, representantes de los humildes y sencillos de corazón.

Significado Teológico: La Iglesia celebra la llegada de la Luz al mundo en el momento de mayor oscuridad (relacionado originalmente con el solsticio de invierno). Es el triunfo de la vida y la esperanza sobre la muerte y el pecado.

Liturgia: Es el único día del año, junto con la Pascua, en el que se permiten tres misas distintas con lecturas propias: la de Medianoche (Misa del Gallo), la de la Aurora y la del Día.

Otros santos que se celebran el 25 de diciembre

Aunque la solemnidad de la Navidad ocupa el centro de la jornada, el santoral también recuerda a otros santos y mártires que comparten este día:

Santa Anastasia de Sirmium, mártir: Es una de las santas más recordadas en este día debido a que su conmemoración solía realizarse durante la segunda misa de Navidad. Murió martirizada en la isla de Palmaria durante la persecución de Diocleciano en el siglo IV. Es muy venerada en la Iglesia Ortodoxa y en la tradición romana antigua.

San Eugenia de Roma, virgen y mártir: Según las actas de su martirio, fue una joven de familia noble que se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio en Roma a mediados del siglo III.

San Adalsindo de Hamay: Monje del siglo VII en la región de Flandes, hijo de santos y hermano de santas, que dedicó su vida a la oración y el servicio en la abadía de Hamay.

San Jovino, mártir: Mártir de los primeros siglos que dio testimonio de fe en la ciudad de Roma.

Beatos