En una de las noches más especiales del año, la ONCE ha celebrado sus sorteos diarios de Nochebuena, repartiendo ilusión justo antes de las grandes celebraciones familiares. Aquí tienes los resultados oficiales para el miércoles 24 de diciembre de 2025:

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario ha dejado un número premiado que se convierte en el mejor aguinaldo para los afortunados:

• Número premiado: 42030

• Serie: 002 (Ganador de La Paga)

Premios principales:

• 500.000 € al número y serie.

• 36.000 € al año durante 25 años para el acertante de «La Paga».

• 35.000 € a las cinco cifras del número premiado.

• Premios adicionales para las terminaciones y el reintegro.

Super Once

El sorteo de ayer del Super Once (21:15h) arrojó la siguiente combinación ganadora de 20 números:

Combinación ganadora:

02, 04, 05, 15, 18, 20, 22, 31, 32, 35, 40, 54, 57, 63, 64, 72, 75, 81, 83, 84

Feliz Navidad y recordatorios importantes

• Sorteo de Navidad de la ONCE: No olvides que el próximo 1 de enero se celebra el Cupón Extra de Navidad de la ONCE, con premios que pueden llegar hasta los 400.000 euros por cupón.

• Plazo de cobro: Tienes 30 días naturales para cobrar tus cupones premiados.

• Impuestos: Los premios superiores a 40.000 € tributan un 20% a favor de Hacienda sobre la cantidad que exceda dicho mínimo.

Nota: La información facilitada tiene carácter informativo. Para confirmar su premio, le recomendamos acudir a un punto de venta oficial o consultar la web oficial de JuegosONCE. ¡Felices fiestas!