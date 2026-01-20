Hoy el cosmos nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Con la Luna en Piscis fundiéndose con la energía del recién estrenado Sol en Acuario, vivimos una paradoja vibracional: por un lado, una sensibilidad extrema que nos conecta con el inconsciente (Piscis) y, por otro, una mente fría y futurista que busca soluciones globales (Acuario).

Es el día de la «Manifestación Consciente». Lo que sueñes hoy tiene un peso específico en tu realidad material. Es el momento de las grandes ideas humanitarias, del arte con propósito y de las conexiones que trascienden lo físico. No es un día para la lógica lineal, sino para el salto cuántico.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Número de la suerte: 18.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Número de la suerte: 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Número de la suerte: 5.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Número de la suerte: 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Número de la suerte: 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Número de la suerte: 7.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Número de la suerte: 3.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Número de la suerte: 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Número de la suerte: 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Número de la suerte: 2.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Número de la suerte: 1.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)