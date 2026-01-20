La ONCE ya ha dado a conocer los números premiados en sus sorteos de hoy, martes 20 de enero. Tanto el histórico Cupón Diario como el dinámico Super Once han repartido fortuna en una jornada donde la ilusión vuelve a ser la protagonista.

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El sorteo más tradicional de la organización, que premia la fidelidad de sus jugadores desde 1939, ha dejado la siguiente combinación:

• Número premiado: 81584

• Serie (La Paga): 017

Premio de «La Paga»: El acertante del número y la serie se lleva una cuantía de 36.000 € al año durante 25 años.

Resultado Super Once

El juego basado en una matriz de 80 números ha arrojado los siguientes 20 resultados en su combinación ganadora de hoy:

02 – 06 – 08 – 13 – 18 – 19 – 22 – 23 – 27 – 32 – 34 – 40 – 41 – 45 – 50 – 56 – 62 – 65 – 75 – 76

En el Super Once, los premios varían en función de la cantidad de números elegidos (entre 5 y 11) y los aciertos obtenidos dentro de esta serie de 20 bolas.

Un poco de historia: Del «Cupón Pro-Ciegos» a la actualidad

Lo que comenzó en mayo de 1939 como un sorteo provincial de tres cifras para ayudar al colectivo de personas ciegas, ha evolucionado hasta convertirse en una de las instituciones de juego más sólidas de España. Hoy en día, la estructura de premios se ha diversificado con el Cuponazo de los viernes y el Sueldazo de los fines de semana, ofreciendo oportunidades diarias de cambiar la vida de los participantes.

Esta información es meramente informativa. Se recomienda confirmar siempre los números premiados a través de los canales oficiales de la ONCE (JuegosONCE) o en los puntos de venta autorizados.

