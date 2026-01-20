La combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este martes 20 de enero ya ha sido publicada. El sorteo europeo, que se celebra simultáneamente en nueve países, ha puesto en juego hoy un bote de 87 millones de euros tras no haber acertantes de primera categoría en el sorteo del pasado viernes.

Combinación ganadora de hoy:

• Números: 11 – 18 – 19 – 22 – 50

• Estrellas: 01 y 11

El Millón (Solo en España):

• Código premiado: XGJ14421

Este código otorga un premio directo de un millón de euros a un único resguardo validado en territorio español.

Detalles del sorteo y premios

Euromillones es una de las loterías más populares a nivel mundial. Desde su creación en febrero de 2004, ha repartido algunos de los botes más altos de la historia de los juegos de azar.

• Bote en juego: 87.000.000 €.

• Precio de la apuesta: 2,50 € (2 € para el sorteo de Euromillones y 0,50 € para el sorteo obligatorio de «El Millón»).

• Reparto de premios: El 50% de la recaudación se destina a premios. Si nadie acierta los 5 números y las 2 estrellas, el bote se acumula para el próximo viernes.

Regla del límite del bote: Actualmente, el límite máximo que puede alcanzar el bote es de 250 millones de euros. Una vez alcanzada esa cifra, el exceso de recaudación se deriva a la categoría inmediatamente inferior (5 números + 1 estrella).

Se recomienda verificar siempre los resultados en la red de ventas oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en su página web. Esta información no tiene carácter vinculante.