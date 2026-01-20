El Eurojackpot, la lotería europea que une a 16 naciones, ha celebrado hoy su primer sorteo de la semana. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros que se incrementa cada jornada sin acertantes, este juego se ha convertido en una de las alternativas favoritas para los buscadores de grandes premios en España.

A continuación, detallamos la combinación ganadora extraída esta noche en Helsinki (Finlandia).

Combinación ganadora del Eurojackpot (20 de enero):

• Números: 16 – 26 – 32 – 37 – 45

• Soles: 02 y 03

¿Cómo funciona el Eurojackpot?

Este sorteo destaca por su sencillo sistema de juego y sus amplias probabilidades de obtener premios en sus múltiples categorías:

1. Mecánica: Se eligen 5 números entre el 1 y el 50, además de 2 soles entre el 1 y el 10.

2. Sorteos: Se celebra todos los martes y viernes en la capital finlandesa.

3. Premios: El bote máximo puede alcanzar los 120 millones de euros. En España, el coste de la apuesta es de 2 € y los premios están exentos de impuestos hasta los 40.000 €.

Participación internacional

Nacido en Ámsterdam en 2011, el Eurojackpot cuenta con la colaboración de organismos de países como Alemania, Italia, Holanda, Suecia o España, lo que permite acumular botes de cuantías millonarias de forma muy rápida.

Esta información tiene carácter informativo. Por favor, valide su boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la web oficial de JuegosONCE o Loterías y Apuestas del Estado para confirmar sus premios.