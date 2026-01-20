La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes 20 de enero ya ha sido extraída. Este juego, uno de los más populares en España por su bajo coste y la frecuencia de sus sorteos, vuelve a repartir suerte entre los apostantes que han buscado fortuna en la jornada de hoy.

Combinación ganadora de hoy:

• Números: 8 – 15 – 16 – 19 – 34 – 45

• Número complementario: 20

• Reintegro: 9

¿Cómo se reparten los premios en la Bonoloto?

La Bonoloto destina el 55% de la recaudación a premios. Para ganar el primer premio, es necesario acertar los seis números de la combinación principal. Las categorías de premios se dividen de la siguiente manera:

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.

• 3ª Categoría: 5 aciertos.

• 4ª Categoría: 4 aciertos.

• 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 €).

• Reintegro: Si el número asignado a tu boleto coincide con el extraído, se te reembolsa el importe de la apuesta.

Un juego con tradición desde 1988

Desde su creación en febrero de 1988, la Bonoloto se ha mantenido como el juego de azar más económico de Loterías y Apuestas del Estado, con un precio de solo 0,50 € por apuesta (mínimo de dos apuestas por boleto). Su flexibilidad permite participar de forma diaria o semanal, lo que facilita seguir la misma combinación durante seis días consecutivos.

Los resultados aquí mostrados son meramente informativos. La única lista oficial y válida es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado. Compruebe su boleto en puntos de venta autorizados.