Tras el entusiasmo del primer día del año, hoy el cosmos nos pide bajar las revoluciones. La Luna ingresa en Cáncer, invitándonos a buscar seguridad, calidez y conexión con nuestras raíces. Es un viernes de «aterrizaje suave»: ideal para organizar el hogar, tener charlas íntimas y cuidar la alimentación tras los excesos. Aunque el Sol en Capricornio te empuje a trabajar duro, la energía de hoy te recuerda que sin una base emocional sólida, ninguna estructura externa se mantiene en pie.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu atención se desplaza bruscamente hacia el ámbito doméstico. Podrías sentir la necesidad de pasar tiempo de calidad con tu familia o simplemente quedarte en casa reorganizando tu espacio personal.

Clave del día: escucha a tu intuición. Si un plan social te agobia, es totalmente válido decir que no y quedarte en tu refugio.

escucha a tu intuición. Si un plan social te agobia, es totalmente válido decir que no y quedarte en tu refugio. Amor: la ternura será tu mejor lenguaje hoy. Evita las discusiones directas.

la ternura será tu mejor lenguaje hoy. Evita las discusiones directas. Número de la suerte: 4.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy tu comunicación será más emotiva y cercana. Es un día excelente para tener esas conversaciones pendientes con hermanos o vecinos, o para escribir tus impresiones sobre el año que comienza.

Clave del día: los viajes cortos o los paseos por lugares conocidos te darán mucha paz mental.

los viajes cortos o los paseos por lugares conocidos te darán mucha paz mental. Dinero: podrías recibir una noticia positiva sobre un trámite relacionado con tu vivienda.

podrías recibir una noticia positiva sobre un trámite relacionado con tu vivienda. Número de la suerte: 3.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna abandona tu signo para entrar en tu zona de valores y finanzas. Empiezas a ver con realismo qué necesitas materialmente para que este 2026 sea exitoso.

Clave del día: la seguridad económica es tu prioridad hoy. Revisa tus cuentas con calma y establece un presupuesto realista para enero.

la seguridad económica es tu prioridad hoy. Revisa tus cuentas con calma y establece un presupuesto realista para enero. Bienestar: mima tu cuerpo con una comida casera y nutritiva; lo notarás enseguida.

mima tu cuerpo con una comida casera y nutritiva; lo notarás enseguida. Número de la suerte: 2.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

¡La Luna entra en tu signo! Te sientes más sensible de lo habitual, pero también más poderoso emocionalmente. Eres el centro de atención de tus seres queridos.

Clave del día: confía en tus corazonadas. Tu sensibilidad es hoy tu mayor brújula para tomar decisiones.

confía en tus corazonadas. Tu sensibilidad es hoy tu mayor brújula para tomar decisiones. Imagen: te apetece un cambio que refleje tu estado interno de renovación.

te apetece un cambio que refleje tu estado interno de renovación. Número de la suerte: 1.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un viernes de introspección total. Necesitas un tiempo de «desconexión del mundo» para procesar todo lo ocurrido en la última semana.

Clave del día: el trabajo en solitario será mucho más productivo que las reuniones grupales.

el trabajo en solitario será mucho más productivo que las reuniones grupales. Salud: presta atención a tus sueños de esta noche; traen mensajes sobre cómo gestionar tus miedos.

presta atención a tus sueños de esta noche; traen mensajes sobre cómo gestionar tus miedos. Número de la suerte: 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tus amistades se convierten en tu familia elegida hoy. Te sentirás muy cómodo en entornos grupales siempre que el ambiente sea de confianza y cariño.

Clave del día: un amigo te pedirá consejo emocional. Tu capacidad para nutrir a los demás será muy valorada.

un amigo te pedirá consejo emocional. Tu capacidad para nutrir a los demás será muy valorada. Proyectos: las metas compartidas reciben un impulso de protección y cuidado.

las metas compartidas reciben un impulso de protección y cuidado. Número de la suerte: 11.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El foco está en tu carrera, pero desde una perspectiva de servicio. Te preguntarás cómo puedes ayudar más a los demás a través de tu trabajo este año.

Clave del día: una figura femenina con autoridad podría darte un consejo clave para tu ascenso profesional.

una figura femenina con autoridad podría darte un consejo clave para tu ascenso profesional. Hogar: busca el equilibrio; no dejes que el éxito externo eclipse tu paz doméstica.

busca el equilibrio; no dejes que el éxito externo eclipse tu paz doméstica. Número de la suerte: 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu mente busca horizontes que te den una sensación de pertenencia. Es un día ideal para planificar estudios o viajes que tengan un significado espiritual para ti.

Clave del día: expande tu conciencia. Leer sobre psicología o historia te ayudará a entender mejor tu momento actual.

expande tu conciencia. Leer sobre psicología o historia te ayudará a entender mejor tu momento actual. Relaciones: alguien de fuera de tu círculo habitual te enseñará una lección de humildad.

alguien de fuera de tu círculo habitual te enseñará una lección de humildad. Número de la suerte: 9.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy es un día para la gestión de recursos compartidos y la intimidad profunda. Te sentirás más vulnerable de lo habitual, lo cual no es malo si estás con la persona adecuada.

Clave del día: la transformación emocional. Es un buen momento para soltar un resentimiento que ya no te pertenece.

la transformación emocional. Es un buen momento para soltar un resentimiento que ya no te pertenece. Dinero: evita las inversiones arriesgadas hoy; busca la seguridad.

evita las inversiones arriesgadas hoy; busca la seguridad. Número de la suerte: 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La Luna frente a tu signo pone el foco en tus relaciones personales. Tu pareja o socio necesita tu lado más cálido y menos «jefe».

Clave del día: la empatía. Antes de criticar un plan ajeno, intenta sentir lo que la otra persona está pasando.

la empatía. Antes de criticar un plan ajeno, intenta sentir lo que la otra persona está pasando. Vínculos: los acuerdos firmados hoy bajo una base de confianza mutua serán muy duraderos.

los acuerdos firmados hoy bajo una base de confianza mutua serán muy duraderos. Número de la suerte: 7.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es un viernes para organizar tu templo: tu cuerpo y tu lugar de trabajo. Sentirás una gran satisfacción al realizar tareas de cuidado y orden.

Clave del día: el servicio a los demás. Ayudar a un compañero o a alguien que lo necesite te hará sentir muy bien.

el servicio a los demás. Ayudar a un compañero o a alguien que lo necesite te hará sentir muy bien. Salud: dedica tiempo a preparar el menú de la semana; tu salud digestiva te lo agradecerá.

dedica tiempo a preparar el menú de la semana; tu salud digestiva te lo agradecerá. Número de la suerte: 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna en Cáncer te sienta de maravilla. Tu creatividad fluye de forma natural y te sientes muy conectado con tu niño interior y con el romance.