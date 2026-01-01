El santoral católico conmemora hoy, 2 de enero, la memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. Estos dos santos del siglo IV, unidos por una profunda amistad desde su juventud, son pilares fundamentales de la teología cristiana oriental y defensores clave de la divinidad del Espíritu Santo.

San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno

Ambos nacieron en la región de Capadocia (actual Turquía) y se formaron en las mejores escuelas de Atenas, donde forjaron un vínculo espiritual que duraría toda la vida.

San Basilio Magno: Fue obispo de Cesarea. Destacó como un gran organizador de la vida monástica (sus reglas siguen vigentes en el monacato oriental) y por su inmensa labor social, llegando a construir una «ciudad de la caridad» con hospitales y asilos. Luchó incansablemente contra la herejía arriana.

Conocido como «El Teólogo», fue obispo de Constantinopla. Su elocuencia y sus escritos sobre la Santísima Trinidad fueron decisivos en el Concilio de Constantinopla. Era un hombre de espíritu sensible que prefería la vida contemplativa a las responsabilidades políticas del episcopado. Legado Común: Juntos, ayudaron a definir los términos teológicos que hoy usamos para explicar la fe. Su amistad es citada a menudo como ejemplo de cómo la fraternidad humana puede potenciar la búsqueda de la verdad divina.

Otros santos que se celebran el 2 de enero

Junto a los padres capadocios, en esta jornada la Iglesia recuerda la onomástica de otras figuras de la fe:

San Telesforo, papa y mártir: Séptimo papa de la Iglesia en el siglo II. Según la tradición, fue quien instituyó la Misa del Gallo en Navidad y el ayuno de Cuaresma, sufriendo el martirio bajo el emperador Adriano.

Nieto de Carlos Martel y primo de Carlomagno. Tras una vida en la corte, se hizo monje y fundó el monasterio de Corbie en Francia, destacando por su caridad y sabiduría administrativa. San Airaldo, obispo: Obispo francés del siglo XII conocido por su vida de ascetismo y su dedicación al pueblo.

Obispo francés del siglo XII conocido por su vida de ascetismo y su dedicación al pueblo. San Silvestre de Troina, abad: Monje de la orden de San Basilio en Sicilia, venerado por su santidad y milagros.

