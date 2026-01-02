El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves de Año Nuevo ha dejado un bote millonario acumulado para la próxima jornada, aunque ha repartido importantes premios en las categorías inferiores.

Combinación ganadora

Números: 07, 16, 30, 36, 39, 40

Complementario: 49

Reintegro: 2

Joker: 6763723

Escrutinio y reparto de premios

El sorteo de este jueves 1 de enero ha tenido los siguientes resultados:

Categoría Especial (6 + Reintegro): No se han registrado acertantes, por lo que el bote sigue creciendo. Se estima que para el próximo sorteo del sábado 3 de enero de 2026, el bote alcance los 71,5 millones de euros .

No se han registrado acertantes, por lo que el bote sigue creciendo. Se estima que para el próximo sorteo del sábado 3 de enero de 2026, el bote alcance los . Primera Categoría (6 aciertos): Ha aparecido 1 boleto acertante , que recibirá un premio de 1.408.716,78 € .

Ha aparecido , que recibirá un premio de . Segunda Categoría (5 + Complementario): Se han registrado 5 acertantes , cada uno de los cuales cobrará 45.688,11 € .

Se han registrado , cada uno de los cuales cobrará . Tercera Categoría (5 aciertos): Un total de 142 ganadores percibirán 2.949,35 € .

Un total de percibirán . Cuarta Categoría (4 aciertos): Los 8.840 acertantes recibirán 68,91 € .

Los recibirán . Quinta Categoría (3 aciertos): Los 175.943 boletos premiados tienen el premio fijo de 8,00 € .

Los premiados tienen el premio fijo de . Reintegro: Millones de apuestas recuperan el importe invertido de 1,00 €.

Información útil

Próximo sorteo: Se celebrará el sábado 3 de enero de 2026 con un bote estimado de 71.500.000 € .

Se celebrará el sábado 3 de enero de 2026 con un bote estimado de . Caducidad: Tienes un plazo de 3 meses para reclamar tu premio.

Tienes un plazo de para reclamar tu premio. Dónde cobrar: Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración. Para cuantías superiores, debes acudir a entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank).