El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves de Año Nuevo ha dejado un bote millonario acumulado para la próxima jornada, aunque ha repartido importantes premios en las categorías inferiores.
Combinación ganadora
- Números: 07, 16, 30, 36, 39, 40
- Complementario: 49
- Reintegro: 2
- Joker: 6763723
Escrutinio y reparto de premios
El sorteo de este jueves 1 de enero ha tenido los siguientes resultados:
- Categoría Especial (6 + Reintegro): No se han registrado acertantes, por lo que el bote sigue creciendo. Se estima que para el próximo sorteo del sábado 3 de enero de 2026, el bote alcance los 71,5 millones de euros.
- Primera Categoría (6 aciertos): Ha aparecido 1 boleto acertante, que recibirá un premio de 1.408.716,78 €.
- Segunda Categoría (5 + Complementario): Se han registrado 5 acertantes, cada uno de los cuales cobrará 45.688,11 €.
- Tercera Categoría (5 aciertos): Un total de 142 ganadores percibirán 2.949,35 €.
- Cuarta Categoría (4 aciertos): Los 8.840 acertantes recibirán 68,91 €.
- Quinta Categoría (3 aciertos): Los 175.943 boletos premiados tienen el premio fijo de 8,00 €.
- Reintegro: Millones de apuestas recuperan el importe invertido de 1,00 €.
Información útil
- Próximo sorteo: Se celebrará el sábado 3 de enero de 2026 con un bote estimado de 71.500.000 €.
- Caducidad: Tienes un plazo de 3 meses para reclamar tu premio.
- Dónde cobrar: Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración. Para cuantías superiores, debes acudir a entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank).
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).