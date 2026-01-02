Estrenamos el año 2026 con los resultados de los primeros sorteos de la ONCE. Si has empezado el año participando en el Cupón Diario o en el Super Once, aquí tienes los números premiados para comprobar tu suerte en este festivo de Año Nuevo.

Cupón Diario de la ONCE

El primer premio de 500.000 € a las cinco cifras y la serie, que otorga además La Paga de 36.000 € al año durante 25 años, ha sido para:

Número premiado: 96335

Serie: 001

Otros premios:

Premios de 35.000 €: A las cinco cifras del número premiado (96335) sin coincidencia de serie.

A las cinco cifras del número premiado (96335) sin coincidencia de serie. Reintegro: Todos los cupones terminados en 5 recuperan el importe de la apuesta (2 €).

Super Once

La combinación ganadora de 20 números de la matriz de 80 para el sorteo de hoy es la siguiente:

02, 04, 10, 13, 14, 16, 22, 25, 28, 33, 44, 46, 58, 63, 67, 71, 77, 79, 80, 84

Información de interés

Sorteo Extra de Navidad: Recuerda que hoy, 1 de enero, también es el día del gran Sorteo Extra de Navidad de la ONCE , con premios de mayor cuantía. Asegúrate de comprobar si tu cupón corresponde al sorteo diario o al extraordinario.

Recuerda que hoy, 1 de enero, también es el día del gran , con premios de mayor cuantía. Asegúrate de comprobar si tu cupón corresponde al sorteo diario o al extraordinario. Cobro de premios: Al ser día festivo, los premios podrán cobrarse a partir de mañana en los puntos de venta oficiales, centros de la ONCE o entidades bancarias colaboradoras.

Al ser día festivo, los premios podrán cobrarse a partir de mañana en los puntos de venta oficiales, centros de la ONCE o entidades bancarias colaboradoras. Caducidad: Los cupones tienen una validez de 30 días naturales para ser reclamados.