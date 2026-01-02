El primer sorteo de EuroDreams del año 2026 se ha celebrado este jueves de Año Nuevo. Aunque la combinación ganadora ha repartido miles de premios menores en toda Europa, las categorías superiores han quedado vacantes en esta ocasión.

Combinación Ganadora

Números: 02, 06, 14, 20, 24, 27

Sueño: 2

Escrutinio y Reparto de Premios

El sorteo de hoy ha dejado los siguientes resultados para los participantes españoles y europeos:

1ª Categoría (6+1): Sin acertantes. El gran premio de 20.000 € al mes durante 30 años ha quedado desierto.

2ª Categoría (6+0): En esta jornada tampoco se han registrado boletos ganadores del sueldo de 2.000 € al mes durante 5 años.

3ª Categoría (5+0): Se han registrado 149 acertantes en toda Europa (varios de ellos en España), con un premio individual de 434,62 €.

4ª Categoría (4+0): Un total de 5.711 personas han ganado 31,79 €.

5ª Categoría (3+0): Los 78.915 boletos premiados recibirán 4,83 €.

Los premiados recibirán . 6ª Categoría (Reintegro): Un total de 445.582 participantes recuperan el importe de la apuesta (2,50 €) al acertar al menos dos números o el número sueño.

Información para el próximo sorteo

La próxima oportunidad para ganar los sueldos de EuroDreams será el lunes 5 de enero de 2026, coincidiendo con la víspera de Reyes.

Aviso Importante: Al ser premios fijos por categoría, EuroDreams no acumula «bote» de la misma forma que otros sorteos como Euromillones, manteniendo siempre los 20.000 €/mes como premio máximo.

Recuerda que los premios caducan a los 3 meses y que la única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).