El viernes amanece con una energía renovada. Tras varios días de enfoque técnico y limpieza profunda, la entrada de la Luna en Libra nos empuja a suavizar las formas. Es el momento de levantar la cabeza del escritorio y reconectar con los demás. Con el Sol en Capricornio recordándonos que los objetivos siguen ahí, el cosmos nos regala hoy una tregua para disfrutar de la belleza, el arte y las buenas conversaciones. Es un día ideal para pactar acuerdos, disfrutar de una cita romántica o simplemente embellecer nuestro entorno.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El foco se desplaza totalmente hacia tus relaciones. Después de una semana de mucho trabajo individual, hoy necesitas el feedback de los demás.
- Amor: es un viernes excelente para una cita. Tu pareja agradecerá que dejes de lado el móvil y le dediques atención exclusiva.
- Vínculos: los acuerdos que cierres hoy tendrán una base de justicia muy sólida.
- Número de la suerte: 7.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Hoy buscas el equilibrio en tu día a día. Tras el esfuerzo de la semana, tu cuerpo te pide mimos y un entorno armonioso para trabajar.
- Salud: un tratamiento de belleza o un paseo por un lugar estético te devolverán la energía.
- Trabajo: tu capacidad para mediar en conflictos laborales será clave hoy. Eres el pacificador de la oficina.
- Número de la suerte: 6.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La Luna entra en tu zona de romance, creatividad y diversión. Te sientes mucho más ligero y con ganas de celebrar que has sobrevivido a la primera semana del año.
- Ocio: un plan improvisado para esta noche resultará ser el mejor recuerdo del mes.
- Creatividad: tu expresión artística está en su punto máximo. No reprimas tus ideas brillantes.
- Número de la suerte: 5.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tu hogar reclama tu presencia, pero no para trabajar en él, sino para disfrutarlo. Querrás crear un ambiente acogedor para descansar este fin de semana.
- Familia: una cena tranquila con tus seres queridos será el bálsamo que necesitas tras el estrés laboral.
- Paz: busca la armonía estética en tu habitación; el orden visual te traerá paz interior.
- Número de la suerte: 4.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hoy tus palabras tienen un encanto especial. Es un viernes ideal para reuniones sociales, llamadas largas y para convencer a cualquiera de tus planes.
- Mente: tu curiosidad te llevará a descubrir un evento o lugar nuevo en tu ciudad que te fascinará.
- Comunicación: si tienes que escribir algo importante, hazlo hoy; las palabras fluirán con elegancia.
- Número de la suerte: 3.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Sales de la intensidad de los días pasados para centrarte en tu estabilidad. Valorarás la comodidad y la seguridad de lo que has construido.
- Dinero: buen momento para darte un pequeño capricho estético que tenías pendiente. Te lo has ganado.
- Autoestima: te sientes en paz con tus logros de esta semana. Reconócete el mérito.
- Número de la suerte: 2.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
¡La Luna entra en tu signo! Te sientes renovado y con una luz especial. Tu magnetismo personal atraerá situaciones armoniosas y personas interesantes.
- Personal: es tu día para brillar. Prioriza tus deseos y no te sientas culpable por ser el centro de atención.
- Imagen: cualquier cambio de look que realices hoy será un éxito rotundo.
- Número de la suerte: 1.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Inicias un breve periodo de introspección. Antes de que el fin de semana despegue, necesitas un momento a solas para equilibrar tus emociones.
- Espiritualidad: meditar o escuchar música suave te ayudará a soltar las tensiones acumuladas en el trabajo.
- Secreto: tu intuición sobre un asunto de pareja es correcta. Confía en lo que sientes, no solo en lo que ves.
- Número de la suerte: 12.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tus planes sociales para el fin de semana empiezan a tomar forma. La Luna en Libra activa tu zona de amistades y esperanzas.
- Social: recibirás una invitación para un evento cultural o una reunión elegante que no deberías rechazar.
- Metas: un amigo te presentará a alguien que comparte tus mismos ideales de futuro.
- Número de la suerte: 11.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
A pesar de ser viernes, tu imagen pública y profesional sigue siendo importante. Terminas la semana con un gesto de autoridad diplomática muy eficaz.
- Éxito: un superior elogiará tu capacidad para mantener la calma y el equilibrio bajo presión.
- Hogar: intenta no llevarte los problemas de la oficina a casa esta noche; toca desconectar.
- Número de la suerte: 10.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu mente busca expansión. Es un día ideal para planificar viajes o para tener conversaciones sobre temas filosóficos o de justicia social.
- Aventura: si puedes escapar de la ciudad este fin de semana, hazlo. Necesitas ver horizontes nuevos.
- Mente: tu perspectiva sobre un problema antiguo cambia hoy hacia una visión mucho más optimista.
- Número de la suerte: 9.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Día de mucha intensidad emocional. Buscas la conexión profunda y la honestidad en tus vínculos más íntimos.
- Transformación: logras llegar a un acuerdo equilibrado en un tema de recursos compartidos o herencias.
- Pasión: la noche promete ser mágica si te atreves a mostrar tu vulnerabilidad a la persona adecuada.
- Número de la suerte: 8.