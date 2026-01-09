La ciudad autónoma afronta un viernes de transición meteorológica este 9 de enero de 2026. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada comenzará con una calma aparente que irá tornándose en inestabilidad a medida que avance la tarde, aunque el horizonte para el fin de semana es mucho más optimista.

Previsión para hoy viernes: de las nubes altas a las lloviznas

Los ceutíes han despertado con cielos cubiertos por nubes altas, pero se espera una tregua de claros entre la mañana y el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará tras el almuerzo:

• Lluvias y tormentas: A partir de la tarde, el cielo se volverá más nuboso y aparecerán lloviznas débiles. Aunque no se esperan grandes acumulaciones, la AEMET no descarta la posibilidad de alguna tormenta aislada de cara a la noche.

• Temperaturas: Los termómetros se mantienen en valores agradables para la época, con una máxima de 16°C y una mínima que no bajará de los 11°C.

• Viento: Soplará viento de componente Oeste (Poniente), lo que mantendrá la sensación térmica estable pero aportará la humedad necesaria para esas precipitaciones vespertinas.

El tiempo del fin de semana: el sol gana la partida

Si las lloviznas de hoy empañan la tarde, el fin de semana compensará con creces a quienes tengan planes al aire libre:

• Sábado 10 de enero: La nubosidad será persistente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, pero a partir de las 12:00 horas las nubes comenzarán a disiparse rápidamente. Las temperaturas seguirán fijas en el rango de los 11°C – 16°C con viento del Oeste.

• Domingo 11 de enero: Será el mejor día de la semana. La AEMET prevé un cielo totalmente despejado tras una madrugada con nubes residuales. La ausencia de viento fuerte y la estabilidad térmica convertirán el domingo en una jornada ideal para pasear por el litoral.