El santoral católico conmemora hoy, 9 de enero, a San Julián y Santa Basilisa, una pareja del siglo IV que transformó su hogar en un refugio de fe y caridad. Asimismo, recordamos a figuras contemporáneas como San Eulogio de Córdoba y el beato José Pawlowski.

San Julián y Santa Basilisa, mártires

Esta pareja vivió en Egipto durante el reinado de Diocleciano. Su historia es un testimonio de cómo la vida matrimonial puede ser un camino de santidad y servicio radical.

Persecución y Gloria: Tras la muerte natural de Basilisa, Julián fue arrestado durante las persecuciones. Soportó terribles torturas y, con su ejemplo en prisión, logró convertir a varios de sus guardias y a otros prisioneros antes de ser decapitado.

Legado: Son invocados históricamente como protectores de los viajeros y de los hospitales, debido a la hospitalidad extrema que practicaron en vida.

Otros santos que se celebran el 9 de enero

Junto a los mártires de Egipto, la Iglesia recuerda hoy a:

San Eulogio de Córdoba, obispo y mártir: Una de las figuras más importantes de la España mozárabe. Sacerdote y escritor, fue el alma de la resistencia cristiana en Córdoba bajo el dominio musulmán. Escribió el «Memorial de los Santos» para dar valor a quienes sufrían por su fe. Fue decapitado en el año 859.

San Adriano de Canterbury, abad: Monje de origen africano que llegó a ser abad en Inglaterra en el siglo VII. Fue un gran erudito que convirtió su monasterio en un centro de cultura, enseñando no solo teología, sino también griego, latín y ciencias a los monjes ingleses.

San Marcelino de Ancona, obispo: Pastor italiano del siglo VI. San Gregorio Magno relata que Marcelino salvó a su ciudad de un incendio devastador al hacerse llevar frente a las llamas con el libro de los Evangelios en sus manos.

San Eustracio, taumaturgo: Abad del siglo IX en el monte Olimpo de Bitinia, conocido por su vida de oración y los milagros atribuidos a su intercesión.

Beatos