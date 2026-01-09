La bolsa española ha arrancado la jornada de este viernes, 9 de enero de 2026, con un tono positivo que confirma la fortaleza del mercado nacional en este inicio de año. Tras cerrar la sesión de ayer en los 17.654,7 puntos, el IBEX 35 mantiene su tendencia alcista, impulsado por los buenos datos de empleo conocidos en las últimas horas y una relativa calma en los mercados europeos.

Análisis de la apertura y contexto de mercado

El selectivo español comienza el día mirando de cerca sus máximos históricos recientes. La sesión está marcada por varios factores clave:

• Datos de empleo en EE. UU.: Los inversores están pendientes de las cifras oficiales de empleo en Estados Unidos, que se publican hoy y que marcarán el ritmo de las bolsas globales durante la tarde.

• Resiliencia geopolítica: A pesar de la tensión internacional, especialmente tras la intervención en Venezuela a principios de semana, el IBEX ha demostrado una notable capacidad de resistencia, acumulando una revalorización significativa en lo que va de 2026.

• Máximos históricos: El índice se mueve en un rango que ya supera ampliamente los niveles de años anteriores, habiendo subido más de un 50% en los últimos 12 meses, situando su zona de confort por encima de los 17.600 enteros.

Valores protagonistas del día

En los primeros compases de la negociación, el parqué madrileño muestra movimientos destacados en sectores clave:

• Líderes en las subidas: Puig Brands, Amadeus y Aena se sitúan en la parte alta de la tabla, prolongando las buenas sensaciones del cierre del jueves. El sector turístico y de consumo premium sigue tirando del carro del selectivo.

• Sector Eléctrico: Iberdrola vuelve a ser centro de atención tras anunciar una mejora de casi el 10% en su dividendo, que se abonará el próximo 2 de febrero, situándose en los 0,253 euros brutos por acción.

• Sector Bancario: Los grandes bancos como Santander y CaixaBank mantienen volúmenes de negociación elevados, estabilizando el índice ante la ausencia de grandes sobresaltos en los tipos de interés.

El principal selectivo de la bolsa española ha iniciado la jornada con signo positivo, situándose en el entorno de los 17.660 puntos. Tras haber cerrado la sesión anterior con un nuevo máximo histórico —el cuarto en lo que va de año—, el índice consolida su tendencia alcista con una subida moderada en la apertura. Este comportamiento refleja el optimismo de los inversores a pesar de la incertidumbre geopolítica internacional y la expectación ante el informe oficial de empleo en Estados Unidos que se publicará esta tarde.

En el apartado de valores protagonistas, Puig Brands lidera las subidas con un repunte superior al 6%, seguido de cerca por Amadeus y Bankinter, que también registran avances significativos. Otros valores como Mapfre y Aena mantienen el tono positivo, contribuyendo a que el mercado español intente cerrar la semana en verde. Por su parte, los grandes pesos pesados como Iberdrola y la banca mediana aportan estabilidad al índice tras los recientes anuncios de dividendos y la recuperación del sector financiero.

En cuanto a los márgenes de cotización del último año, el IBEX 35 se mueve actualmente cerca de su techo anual de 17.739 puntos, muy lejos de los mínimos de 17.277 puntos registrados en el último ciclo de 52 semanas, lo que supone una revalorización acumulada muy sólida para los accionistas en este arranque de 2026.