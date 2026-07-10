Viernes con buen pulso para ordenar prioridades: la energía del día favorece las decisiones prácticas y pide coherencia entre lo que sientes y lo que haces. En conjunto, el clima astral apunta a mejorar rutinas, relajar tensiones y dejar espacio para un diálogo sincero.
Si hoy te cuesta arrancar, no pasa nada: el avance llega por pasos. La clave estará en elegir bien dónde inviertes tu energía, especialmente en asuntos de salud, amor y trabajo, tres frentes donde los astros invitan a acertar con intención.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La jornada te empuja a moverte con determinación. Cuando alineas ganas y plan, todo fluye con más rapidez.
- Color: Rojo coral
- Amor: Ternura directa, sin rodeos
- Salud: Revisa descanso y respiración
- Dinero: Pequeños ajustes, buen margen
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu estabilidad es un imán: hoy puedes consolidar acuerdos y recuperar la sensación de control. Cuida el tono, sobre todo en conversaciones largas.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Un gesto cotidiano que enamora
- Salud: Atenúa el exceso de azúcar
- Dinero: Buen día para renegociar
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La curiosidad te abre puertas y también te da ideas para resolver un bloqueo. Es buen momento para preguntar y contrastar datos.
- Color: Amarillo suave
- Amor: Conversación que acerque posiciones
- Salud: Hidratación y pausas activas
- Dinero: Cuidado con gastos impulsivos
- Número de la suerte: 10
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Vuelven el orden emocional y la claridad. Si sueltas cargas del pasado, hoy ganas espacio para disfrutar sin culpa.
- Color: Azul profundo
- Amor: Momento de sinceridad afectiva
- Salud: Energía más estable si te escuchas
- Dinero: Prioriza pagos y planificación
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu creatividad tiene protagonismo y el entorno te responde. Aprovecha para presentar una idea o recuperar esa chispa que habías dejado aparcada.
- Color: Dorado viejo
- Amor: Halagos que conectan de verdad
- Salud: Controla el calor y la tensión
- Dinero: Buen día para negociar condiciones
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión manda: ordena tu agenda y notarás alivio. En lo afectivo, la constancia vale más que el exceso de análisis.
- Color: Blanco roto
- Amor: Reencuentro con cariño y cuidado
- Salud: Revisa postura y ergonomía
- Dinero: Optimiza recursos sin recortar calidad
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Hoy te favorece la diplomacia: logras puentes donde otros ven muros. Si dudas, el equilibrio llega escuchando antes de responder.
- Color: Rosa empolvado
- Amor: Rompe el hielo con un plan compartido
- Salud: Rutina suave para soltar tensiones
- Dinero: Acertarás si comparas opciones
- Número de la suerte: 3
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad se convierte en foco: puedes avanzar en temas pendientes. Evita el pulso de poder y elige una conversación útil.
- Color: Negro azabache
- Amor: Una verdad a tiempo cambia el rumbo
- Salud: Atención a estrés y descanso
- Dinero: Revisa contratos y letra pequeña
- Número de la suerte: 1
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Te abre el apetito por lo nuevo y eso es buena señal. Hoy conviene mover fichas y dar un paso que te acerque a tus metas.
- Color: Azul turquesa
- Amor: Atracción que crece con complicidad
- Salud: Camino activo, mente despejada
- Dinero: Evita promesas sin respaldo
- Número de la suerte: 8
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Estás en modo constructor: lo que organizas hoy sostiene el futuro. En el amor, una actitud firme pero cálida marca la diferencia.
- Color: Marrón chocolate
- Amor: Habla desde el compromiso
- Salud: Cuida articulaciones y constancia
- Dinero: Gestión ordenada, resultados sólidos
- Número de la suerte: 5
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas y contactos juegan a tu favor. Si te sientes disperso, elige una tarea clave y conviértela en prioridad del día.
- Color: Celeste
- Amor: Libertad con afecto, sin presión
- Salud: Reduce pantallas y mejora sueño
- Dinero: Beneficio si diversificas
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad afina el radar y te ayuda a intuir lo que conviene. Hoy es especialmente importante poner límites para evitar cargar con lo ajeno.
- Color: Lila claro
- Amor: Empatía que se transforma en encuentro
- Salud: Rituales de calma para recargar
- Dinero: Revisa suscripciones y gastos pequeños
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Planifica el viernes con criterio: elige una acción principal, una conversación pendiente y un hábito que cuide tu salud. Con ese orden, los astros convierten el día en una suma de avances reales, no en una espera.