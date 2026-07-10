Viernes con buen pulso para ordenar prioridades: la energía del día favorece las decisiones prácticas y pide coherencia entre lo que sientes y lo que haces. En conjunto, el clima astral apunta a mejorar rutinas, relajar tensiones y dejar espacio para un diálogo sincero.

Si hoy te cuesta arrancar, no pasa nada: el avance llega por pasos. La clave estará en elegir bien dónde inviertes tu energía, especialmente en asuntos de salud, amor y trabajo, tres frentes donde los astros invitan a acertar con intención.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada te empuja a moverte con determinación. Cuando alineas ganas y plan, todo fluye con más rapidez.

Color: Rojo coral

Amor: Ternura directa, sin rodeos

Salud: Revisa descanso y respiración

Dinero: Pequeños ajustes, buen margen

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu estabilidad es un imán: hoy puedes consolidar acuerdos y recuperar la sensación de control. Cuida el tono, sobre todo en conversaciones largas.

Color: Verde esmeralda

Amor: Un gesto cotidiano que enamora

Salud: Atenúa el exceso de azúcar

Dinero: Buen día para renegociar

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La curiosidad te abre puertas y también te da ideas para resolver un bloqueo. Es buen momento para preguntar y contrastar datos.

Color: Amarillo suave

Amor: Conversación que acerque posiciones

Salud: Hidratación y pausas activas

Dinero: Cuidado con gastos impulsivos

Número de la suerte: 10

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Vuelven el orden emocional y la claridad. Si sueltas cargas del pasado, hoy ganas espacio para disfrutar sin culpa.

Color: Azul profundo

Amor: Momento de sinceridad afectiva

Salud: Energía más estable si te escuchas

Dinero: Prioriza pagos y planificación

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu creatividad tiene protagonismo y el entorno te responde. Aprovecha para presentar una idea o recuperar esa chispa que habías dejado aparcada.

Color: Dorado viejo

Amor: Halagos que conectan de verdad

Salud: Controla el calor y la tensión

Dinero: Buen día para negociar condiciones

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión manda: ordena tu agenda y notarás alivio. En lo afectivo, la constancia vale más que el exceso de análisis.

Color: Blanco roto

Amor: Reencuentro con cariño y cuidado

Salud: Revisa postura y ergonomía

Dinero: Optimiza recursos sin recortar calidad

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy te favorece la diplomacia: logras puentes donde otros ven muros. Si dudas, el equilibrio llega escuchando antes de responder.

Color: Rosa empolvado

Amor: Rompe el hielo con un plan compartido

Salud: Rutina suave para soltar tensiones

Dinero: Acertarás si comparas opciones

Número de la suerte: 3

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad se convierte en foco: puedes avanzar en temas pendientes. Evita el pulso de poder y elige una conversación útil.

Color: Negro azabache

Amor: Una verdad a tiempo cambia el rumbo

Salud: Atención a estrés y descanso

Dinero: Revisa contratos y letra pequeña

Número de la suerte: 1

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te abre el apetito por lo nuevo y eso es buena señal. Hoy conviene mover fichas y dar un paso que te acerque a tus metas.

Color: Azul turquesa

Amor: Atracción que crece con complicidad

Salud: Camino activo, mente despejada

Dinero: Evita promesas sin respaldo

Número de la suerte: 8

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Estás en modo constructor: lo que organizas hoy sostiene el futuro. En el amor, una actitud firme pero cálida marca la diferencia.

Color: Marrón chocolate

Amor: Habla desde el compromiso

Salud: Cuida articulaciones y constancia

Dinero: Gestión ordenada, resultados sólidos

Número de la suerte: 5

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas y contactos juegan a tu favor. Si te sientes disperso, elige una tarea clave y conviértela en prioridad del día.

Color: Celeste

Amor: Libertad con afecto, sin presión

Salud: Reduce pantallas y mejora sueño

Dinero: Beneficio si diversificas

Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad afina el radar y te ayuda a intuir lo que conviene. Hoy es especialmente importante poner límites para evitar cargar con lo ajeno.

Color: Lila claro

Amor: Empatía que se transforma en encuentro

Salud: Rituales de calma para recargar

Dinero: Revisa suscripciones y gastos pequeños

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Planifica el viernes con criterio: elige una acción principal, una conversación pendiente y un hábito que cuide tu salud. Con ese orden, los astros convierten el día en una suma de avances reales, no en una espera.