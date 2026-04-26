El Gran Premio de España de MotoGP se disputa este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 14:00 horas, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La carrera de la categoría reina será el plato fuerte del fin de semana en una de las citas más esperadas del Mundial de Motociclismo.

La carrera de MotoGP en Jerez podrá verse en directo en España a través de Movistar Plus+, en el canal DAZN MotoGP. La programación de Movistar Plus+ sitúa el inicio de la emisión de la Carrera MotoGP a las 13:30 horas, con la previa antes de que se apague el semáforo.

Jerez volverá a vivir una jornada grande de motociclismo, con las gradas llenas y un ambiente especial para cerrar el Gran Premio de España. Después de las carreras de Moto3 y Moto2, la prueba de MotoGP concentrará toda la atención en una categoría donde cada punto puede ser decisivo en el campeonato.

Horario y dónde ver el GP de España de MotoGP

Carrera: GP de España de MotoGP

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 14:00 horas, horario peninsular español

Circuito: Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Dónde ver por TV: Movistar Plus+ / DAZN MotoGP

Inicio de la emisión: 13:30 horas

El GP de España de MotoGP promete emoción desde la salida en un circuito histórico para el motociclismo español. Los pilotos llegan a Jerez con la presión de rendir ante una de las aficiones más entregadas del calendario.