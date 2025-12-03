Una talla del siglo XVII se ofrecía a 10.000 € en un portal de internet. La ex abadesa, una ex monja y un anticuario están siendo investigados por apropiación indebida de bienes de interés cultural.

La Guardia Civil ha logrado un avance significativo en la investigación sobre el patrimonio sustraído del monasterio de Belorado por las ex monjas clarisas cismáticas. Entre las piezas recuperadas se encuentra una talla de valor considerable que estaba siendo ofrecida en el mercado negro por 10.000 euros.

El rastreo de las obras ha permitido a los agentes rescatar un total de 30 piezas de arte sacro y media docena de obras de arte que ya habían sido vendidas por las religiosas. Esta acción eleva considerablemente la relevancia del «botín de las monjas cismáticas» y confirma que el patrimonio del monasterio se estaba poniendo a la venta en el circuito ilegal.

La talla recuperada es un ejemplo del valor histórico y artístico que el patrimonio sustraído posee. Las piezas fueron enajenadas después de que la comunidad decidiera abandonar la Iglesia Católica y alinearse con la supuesta secta liderada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco.

La investigación continúa abierta para determinar la responsabilidad exacta de las ex monjas en la venta y sustracción de estos bienes culturales e históricos, y para recuperar el resto del patrimonio que pudiera haber sido enajenado ilegalmente.