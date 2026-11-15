El horóscopo semanal de Acuario, del 16 al 22 de noviembre de 2026, apunta a unos días para ordenar prioridades y cuidar la comunicación. La semana ofrece oportunidades para revisar asuntos pendientes y reservar tiempo para el descanso.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudarte a entender mejor lo que necesitas de una relación. Expresar tus inquietudes con calma facilitará el diálogo.

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Hacia el fin de semana, Acuario puede encontrar un buen momento para compartir planes con su pareja o acercarse a alguien que le interesa. Procura escuchar antes de sacar conclusiones.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles conviene revisar las tareas en curso antes de asumir nuevos compromisos. Una planificación sencilla te permitirá atender lo más urgente sin perder de vista los detalles.

En el terreno económico, la segunda mitad de la semana invita a repasar gastos y valorar las compras con tranquilidad. Si tienes una decisión pendiente, compara las opciones antes de actuar.

Salud y bienestar

Busca momentos de descanso entre tus obligaciones, especialmente si notas cansancio a mitad de semana. Mantener una rutina de sueño regular y dedicar tiempo a una actividad que disfrutes puede ayudarte a recuperar el equilibrio.

Días clave de la semana

Lunes 16: buen momento para organizar las tareas y establecer prioridades.

buen momento para organizar las tareas y establecer prioridades. Miércoles 18: una conversación puede ayudar a aclarar un asunto personal.

una conversación puede ayudar a aclarar un asunto personal. Sábado 21: jornada propicia para compartir tiempo con otras personas y desconectar de las obligaciones.

Consejo semanal para Acuario

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Ordenar tus prioridades te ayudará a terminar la semana con una perspectiva más clara.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Piscis

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