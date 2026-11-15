El horóscopo de este domingo 15 de noviembre de 2026 invita a los doce signos a dedicar tiempo a sus relaciones y a organizar los asuntos pendientes. La jornada también favorece la reflexión sobre el descanso y las decisiones económicas.

Lee tambien: Santoral de hoy, 15 de noviembre: San Alberto Magno

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una pausa te ayudará a ordenar las prioridades antes de comenzar una nueva semana.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Color: Rojo.

Rojo. Amor: Escucha con atención antes de responder.

Escucha con atención antes de responder. Salud: Reserva un momento para descansar.

Reserva un momento para descansar. Dinero: Revisa los gastos que tienes previstos.

Revisa los gastos que tienes previstos. Número de la suerte: 3.

Lee tu horóscopo semanal completo de Aries

Lee tambien: Audiencias TV, 13 de noviembre: lo más visto y el ranking

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El domingo ofrece una ocasión para disfrutar de planes sencillos y recuperar la calma.

Color: Verde.

Verde. Amor: Un gesto cercano puede mejorar la comunicación.

Un gesto cercano puede mejorar la comunicación. Salud: Procura mantener tus horarios de descanso.

Procura mantener tus horarios de descanso. Dinero: Evita compras que no necesites.

Evita compras que no necesites. Número de la suerte: 6.

Lee tu horóscopo semanal completo de Tauro

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las conversaciones pueden darte ideas para afrontar una tarea que has dejado pendiente.

Color: Amarillo.

Amarillo. Amor: Expresa tus intenciones con claridad.

Expresa tus intenciones con claridad. Salud: Alterna la actividad con momentos de tranquilidad.

Alterna la actividad con momentos de tranquilidad. Dinero: Compara opciones antes de decidir.

Compara opciones antes de decidir. Número de la suerte: 5.

Lee tu horóscopo semanal completo de Géminis

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El entorno cercano cobra protagonismo y te anima a dedicar tiempo a quienes aprecias.

Color: Blanco.

Blanco. Amor: Comparte lo que sientes sin precipitarte.

Comparte lo que sientes sin precipitarte. Salud: Un paseo puede ayudarte a desconectar.

Un paseo puede ayudarte a desconectar. Dinero: Ordena tus cuentas con paciencia.

Ordena tus cuentas con paciencia. Número de la suerte: 2.

Lee tu horóscopo semanal completo de Cáncer

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es un buen momento para repartir tu atención entre tus proyectos y las personas cercanas.

Color: Dorado.

Dorado. Amor: Deja espacio para escuchar otras perspectivas.

Deja espacio para escuchar otras perspectivas. Salud: Modera el ritmo si necesitas recuperar energía.

Modera el ritmo si necesitas recuperar energía. Dinero: Prioriza los compromisos ya adquiridos.

Prioriza los compromisos ya adquiridos. Número de la suerte: 1.

Lee tu horóscopo semanal completo de Leo

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Organizar las tareas de los próximos días te permitirá afrontar la semana con mayor claridad.

Color: Azul.

Azul. Amor: La paciencia facilitará una conversación pendiente.

La paciencia facilitará una conversación pendiente. Salud: Dedica tiempo a una actividad relajante.

Dedica tiempo a una actividad relajante. Dinero: Comprueba los detalles antes de hacer un pago.

Comprueba los detalles antes de hacer un pago. Número de la suerte: 4.

Lee tu horóscopo semanal completo de Virgo

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buscar el equilibrio entre las obligaciones y el ocio será la clave de la jornada.

Color: Rosa.

Rosa. Amor: Una propuesta compartida puede acercar posturas.

Una propuesta compartida puede acercar posturas. Salud: Atiende a tus necesidades de descanso.

Atiende a tus necesidades de descanso. Dinero: Valora tus prioridades antes de gastar.

Valora tus prioridades antes de gastar. Número de la suerte: 7.

Lee tu horóscopo semanal completo de Libra

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La reflexión te ayudará a decidir qué asuntos merecen atención y cuáles pueden esperar.

Color: Granate.

Granate. Amor: Hablar con sinceridad favorece la confianza.

Hablar con sinceridad favorece la confianza. Salud: Busca un rato de calma para desconectar.

Busca un rato de calma para desconectar. Dinero: Evita comprometerte con gastos apresurados.

Evita comprometerte con gastos apresurados. Número de la suerte: 8.

Lee tu horóscopo semanal completo de Escorpio

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un cambio de rutina puede aportar una perspectiva distinta a tus planes inmediatos.

Color: Violeta.

Violeta. Amor: Propón una actividad que podáis disfrutar juntos.

Propón una actividad que podáis disfrutar juntos. Salud: Moverte a un ritmo cómodo te ayudará a despejarte.

Moverte a un ritmo cómodo te ayudará a despejarte. Dinero: Ten presente tu presupuesto al hacer planes.

Ten presente tu presupuesto al hacer planes. Número de la suerte: 9.

Lee tu horóscopo semanal completo de Sagitario

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La jornada invita a cerrar pequeñas tareas sin renunciar al tiempo de descanso.

Color: Gris.

Gris. Amor: Una muestra de afecto puede decir mucho.

Una muestra de afecto puede decir mucho. Salud: Evita llenar toda la agenda de obligaciones.

Evita llenar toda la agenda de obligaciones. Dinero: Planifica con prudencia los próximos gastos.

Planifica con prudencia los próximos gastos. Número de la suerte: 10.

Lee tu horóscopo semanal completo de Capricornio

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Las ideas nuevas pueden surgir en una charla informal o durante un momento de ocio.

Color: Turquesa.

Turquesa. Amor: Comparte tus planes y escucha los de la otra persona.

Comparte tus planes y escucha los de la otra persona. Salud: Procura desconectar de las pantallas durante un rato.

Procura desconectar de las pantallas durante un rato. Dinero: Reflexiona antes de cambiar tus planes de ahorro.

Reflexiona antes de cambiar tus planes de ahorro. Número de la suerte: 11.

Lee tu horóscopo semanal completo de Acuario

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El domingo se presta a bajar el ritmo y prestar atención a lo que necesitas.

Color: Lila.

Lila. Amor: Una conversación tranquila puede despejar dudas.

Una conversación tranquila puede despejar dudas. Salud: Reserva tiempo para una actividad que disfrutes.

Reserva tiempo para una actividad que disfrutes. Dinero: Revisa tus prioridades sin tomar decisiones impulsivas.

Revisa tus prioridades sin tomar decisiones impulsivas. Número de la suerte: 12.

Lee tu horóscopo semanal completo de Piscis

Consejo astral para hoy

Aprovecha el domingo para encontrar un equilibrio entre los planes compartidos, las tareas pendientes y el descanso.

Te puede interesar