Géminis afronta la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 con la comunicación como eje de sus relaciones y sus decisiones. Será un buen momento para ordenar prioridades y dejar espacio al descanso.

Lee tambien: Horóscopo semanal Piscis: del 16 al 22 de noviembre

Amor y relaciones

Tiempo para escuchar

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas con alguien cercano. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Durante el fin de semana, Géminis podría encontrar una ocasión para compartir planes tranquilos, tanto en pareja como con amistades. Conviene expresar lo que necesita sin dar por hecho que los demás lo saben.

Lee tambien: Horóscopo semanal Acuario: del 16 al 22 de noviembre

Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, organizar las tareas por orden de importancia ayudará a Géminis a avanzar sin dispersarse. Antes de asumir nuevos compromisos, será útil revisar los plazos.

En el terreno económico, la segunda mitad de la semana invita a repasar gastos y aplazar las compras impulsivas. Una decisión meditada ofrecerá más claridad que una respuesta apresurada.

Salud y bienestar

Géminis puede beneficiarse de una rutina de descanso más regular durante esta semana. Hacer pausas y reservar tiempo para desconectar ayudará a mantener el equilibrio entre las obligaciones y el bienestar.

Días clave de la semana

Lunes 16: jornada adecuada para ordenar tareas y establecer prioridades.

jornada adecuada para ordenar tareas y establecer prioridades. Miércoles 18: una conversación puede servir para aclarar una cuestión pendiente.

una conversación puede servir para aclarar una cuestión pendiente. Viernes 20: buen momento para revisar los gastos y planificar el fin de semana.

Consejo semanal para Géminis

Avanza paso a paso y confía en tu capacidad para adaptarte. Escuchar, organizarte y cuidar tus tiempos te ayudará a afrontar la semana con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

Te puede interesar