Leo afronta la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo tanto a sus relaciones como a sus responsabilidades.
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Amor y relaciones
Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar antes de responder será tan importante como expresar tu punto de vista.
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Durante el fin de semana, busca un momento para compartir con las personas cercanas. Si estás conociendo a alguien, deja que la relación avance sin precipitar las decisiones.
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Trabajo y finanzas
Entre el lunes y el miércoles, te conviene revisar las tareas abiertas y establecer un orden de prioridades. Una planificación sencilla puede ayudarte a repartir mejor el esfuerzo.
Antes de asumir nuevos compromisos o hacer una compra importante, dedica tiempo a revisar los detalles. Hacia el final de la semana tendrás ocasión de valorar qué asuntos necesitan más atención.
Salud y bienestar
Procura mantener horarios de descanso regulares durante la semana. Alternar las obligaciones con pequeñas pausas te permitirá prestar atención a cómo te encuentras.
Días clave de la semana
Momentos destacados
- Lunes 16: buen momento para organizar las tareas y fijar prioridades.
- Miércoles 18: una conversación puede servir para aclarar expectativas.
- Domingo 22: reserva tiempo para descansar y preparar la semana siguiente.
Consejo semanal para Leo
Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Una decisión meditada puede ser más útil que intentar resolverlo todo a la vez.
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