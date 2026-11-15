Leo afronta la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo tanto a sus relaciones como a sus responsabilidades.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar antes de responder será tan importante como expresar tu punto de vista.

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Durante el fin de semana, busca un momento para compartir con las personas cercanas. Si estás conociendo a alguien, deja que la relación avance sin precipitar las decisiones.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, te conviene revisar las tareas abiertas y establecer un orden de prioridades. Una planificación sencilla puede ayudarte a repartir mejor el esfuerzo.

Antes de asumir nuevos compromisos o hacer una compra importante, dedica tiempo a revisar los detalles. Hacia el final de la semana tendrás ocasión de valorar qué asuntos necesitan más atención.

Salud y bienestar

Procura mantener horarios de descanso regulares durante la semana. Alternar las obligaciones con pequeñas pausas te permitirá prestar atención a cómo te encuentras.

Días clave de la semana

Momentos destacados

Lunes 16: buen momento para organizar las tareas y fijar prioridades.

buen momento para organizar las tareas y fijar prioridades. Miércoles 18: una conversación puede servir para aclarar expectativas.

una conversación puede servir para aclarar expectativas. Domingo 22: reserva tiempo para descansar y preparar la semana siguiente.

Consejo semanal para Leo

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Una decisión meditada puede ser más útil que intentar resolverlo todo a la vez.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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